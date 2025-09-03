Dólar cae ante una cesta de monedas, euro avanza tras datos de empleo en EEUU

(.)

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - El dólar ampliaba el miércoles sus pérdidas ante las principales divisas mundiales, tras datos económicos que mostraron un debilitamiento de la demanda de mano de obra en Estados Unidos, lo que reforzó las esperanzas del mercado de un próximo recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* Un informe del Departamento de Trabajo estadounidense mostró que las ofertas de empleo, una medida de la demanda del mercado laboral, cayeron más de lo esperado en julio, a 7,181 millones. Los economistas consultados por Reuters esperaban 7,378 millones.

* El dólar se depreciaba un 0,15% ante su par japonés, a 148,11 yenes, y un 0,16% frente al franco suizo, a 0,803 unidades.

* El euro aumentaba sus ganancias frente a la divisa estadounidense y ganaba un 0,34%, a 1,1677 dólares.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, restaba un 0,34%, a 98,06 unidades.

(Editado en español por Carlos Serrano)