Dólar cae antes de datos económicos y yen se recupera, con foco puesto en reunión Trump-Putin

Por Stefano Rebaudo

15 ago (Reuters) - El dólar caía el viernes ante la cautela de los inversores sobre las perspectivas de las tasas de interés a la espera de los datos de los precios de importación, después de que las últimas cifras sugirieron que la inflación podría acelerarse en los próximos meses.

* El yen mostraba un mejor desempeño que el euro y la libra esterlina tras la publicación de unos datos de crecimiento japonés sorprendentemente sólidos, que mostraron que los volúmenes de exportación resistieron bien los nuevos aranceles estadounidenses.

* Todas las miradas estarán puestas en la reunión que mantendrán en Alaska el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, que buscará un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

* Las cifras de los precios de importación de Estados Unidos se vigilarán más de cerca de lo habitual tras datos que mostraron en la víspera un fuerte salto en los precios al productor el mes pasado, lo que empujó al dólar al alza.

* Si los precios de las importaciones siguen subiendo, puede ser señal de que las empresas estadounidenses están absorbiendo totalmente los aranceles, lo que les deja dos opciones: repercutir los costos en los consumidores, lo que podría avivar la inflación, o asumir el golpe a los márgenes de beneficio.

* Los mercados monetarios reflejan una probabilidad del 95% de un recorte de 25 puntos básicos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, restaba un 0,33%, a 97,882 unidades.

* El yen mejoraba un 0,56% frente al dólar, a 146,94 unidades, ayudado por datos que mostraron que la economía de Japón creció mucho más rápido de lo esperado en el segundo trimestre. El euro avanzaba un 0,34%, a US$1,1687, y la libra subía un 0,24%, a US$1,3563.

(Editado en español por Carlos Serrano)