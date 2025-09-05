Dólar cae con fuerza tras datos de empleo EEUU por debajo de lo esperado

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 5 sep (Reuters) - El dólar caía con fuerza frente a las principales divisas el viernes, después de que un dato crucial sobre el empleo en Estados Unidos mostrara que los empresarios contrataron menos trabajadores de lo esperado, lo que debilita al mercado laboral y probablemente garantice un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que la creación de empleo aumentó en solo 22.000 puestos de trabajo el mes pasado, mucho menos que los 75.000 esperados según las estimaciones de los economistas encuestados por Reuters.

* El dólar sufrió una caída generalizada tras la publicación del informe. Ante el yen se debilitaba un 0,77% a 147,34 yenes y contra el franco suizo bajaba un 0,73% a 0,8001 francos.

* El euro subía un 0,7% frente al dólar, hasta US$1,173, mientras que el índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas pares, caía un 0,59%, a 97,65.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caían. El retorno de la nota a 2 años, sensible a las tasas, bajaba 10,3 puntos básicos, al 3,489%. (Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York; Editado en Español por Manuel Farías)