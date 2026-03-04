Dólar cae desde máximos de varios meses por esperanzas de desescalada en Oriente Medio

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 4 mar (Reuters) - El dólar cayó el miércoles desde máximos ‌de varios meses ‌que ⁠alcanzó en la sesión anterior, ya que los inversores liquidaban posiciones de refugio por las esperanzas de que ​el conflicto ⁠en ⁠Oriente Medio pueda ser más breve de lo que se temía inicialmente.

* ​La mejora del ánimo se vio respaldada por una ‌noticia de The New York Times que ​indicó que el Ministerio de ​Inteligencia iraní comunicó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) su disposición a explorar conversaciones para poner fin a la guerra, citando a funcionarios informados sobre el asunto.

* La noticia aumentó el apetito por el ​riesgo y presionaba al dólar.

* "Estamos observando una ligera mejora en la percepción del riesgo en general, ⁠principalmente impulsada por las noticias, pero el mercado cambiario no se limita a eso. ‌Así que, básicamente, estamos retirando parte de la seguridad que hemos visto a lo largo de esta semana", dijo Eugene Epstein, director de negociación y productos estructurados de Moneycorp. * El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, bajó un ‌0,3%, a 98,83 unidades, tras haber cotizado antes en máximos desde el 28 ⁠de noviembre. Frente al yen, el billete verde cayó un ‌0,4%, a 157,02 unidades.

* El dólar había alcanzado el ⁠martes su nivel más alto desde el 23 ⁠de enero, cuando la Reserva Federal de Nueva York, según se informó, realizó seguimientos para el par dólar/yen.

* Con la guerra de Irán, los datos económicos de Estados Unidos del miércoles pasaron a un ‌segundo plano.

* El dólar mostraba ​poca reacción ante los datos que indicaron que las nóminas privadas estadounidenses anotaron en febrero su mayor aumento en siete meses.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; ‌editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)