Dólar cae desde máximos de varios meses por esperanzas de desescalada en Oriente Medio
Por Gertrude Chavez-Dreyfuss
NUEVA YORK, 4 mar (Reuters) - El dólar cayó el miércoles desde máximos de varios meses que alcanzó en la sesión anterior, ya que los inversores liquidaban posiciones de refugio por las esperanzas de que el conflicto en Oriente Medio pueda ser más breve de lo que se temía inicialmente.
* La mejora del ánimo se vio respaldada por una noticia de The New York Times que indicó que el Ministerio de Inteligencia iraní comunicó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) su disposición a explorar conversaciones para poner fin a la guerra, citando a funcionarios informados sobre el asunto.
* La noticia aumentó el apetito por el riesgo y presionaba al dólar.
* "Estamos observando una ligera mejora en la percepción del riesgo en general, principalmente impulsada por las noticias, pero el mercado cambiario no se limita a eso. Así que, básicamente, estamos retirando parte de la seguridad que hemos visto a lo largo de esta semana", dijo Eugene Epstein, director de negociación y productos estructurados de Moneycorp. * El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, bajó un 0,3%, a 98,83 unidades, tras haber cotizado antes en máximos desde el 28 de noviembre. Frente al yen, el billete verde cayó un 0,4%, a 157,02 unidades.
* El dólar había alcanzado el martes su nivel más alto desde el 23 de enero, cuando la Reserva Federal de Nueva York, según se informó, realizó seguimientos para el par dólar/yen.
* Con la guerra de Irán, los datos económicos de Estados Unidos del miércoles pasaron a un segundo plano.
* El dólar mostraba poca reacción ante los datos que indicaron que las nóminas privadas estadounidenses anotaron en febrero su mayor aumento en siete meses.
(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)