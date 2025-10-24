Dólar cae después de que dato sobre precios al consumo sube menos de lo esperado

Por Ankur Banerjee y Samuel Indyk

LONDRES, 24 oct (Reuters) - El dólar estadounidense bajaba el viernes después de que los nuevos datos sobre la inflación en Estados Unidos mostraran que los precios al consumo aumentaron ligeramente menos de lo esperado en septiembre, lo que mantiene a la Fed en la senda de recortar las tasas de interés la próxima semana.

* El índice de precios al consumo subió un 0,3% el mes pasado, tras subir un 0,4% en agosto, según informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo.

* Economistas encuestados por Reuters habían proyectado que el IPC aumentaría un 0,4% y subiría un 3,1% interanual.

* El banco central estadounidense sigue los índices de precios del Gasto en Consumo Personal para su objetivo de inflación del 2%. Se espera que la Fed baje su tasa de interés de referencia a un día otros 25 puntos básicos el próximo miércoles, a un rango de entre 3,75% y 4,00%.

* El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, bajaba un 0,078%, hasta 98,86, tras llegar a caer hasta un 0,2%.

