Dólar cae frente al euro y al franco suizo: mercados atentos a comentarios de autoridades Fed

Por Chibuike Oguh y Stefano Rebaudo

NUEVA YORK, 22 sep (Reuters) - El dólar puso fin el lunes a una racha alcista de tres días frente al euro y al franco suizo, mientras los mercados digerían una serie de los comentarios de las autoridades de la Reserva Federal sobre su última postura en materia de política monetaria.

* La moneda estadounidense rondó los niveles previos a la decisión de la Fed de la semana pasada de empezar a recortar las tasas de interés. La cotización actual es coherente con el mensaje del banco central, que destacó la creciente preocupación por el mercado laboral estadounidense como principal motor de la política monetaria, según analistas.

* "La falta de datos significativos hasta la publicación el viernes de la inflación subyacente de los gastos de consumo personal (PCE) deja a los inversores abiertos a replantearse los recortes de tasas de la Fed y el plan que tienen por delante", dijo Bob Savage, jefe de estrategia macro de mercados de BNY.

* El dólar bajó un 0,38% frente al franco suizo, a 0,792 francos, para romper una racha de tres sesiones consecutivas de alzas.

* El presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, dijo que apoyó el recorte de tasas de la semana pasada como medida de precaución para proteger el mercado laboral, pero afirmó que puede haber un "margen limitado" para nuevas reducciones, ya que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%.

* Los cambios en las políticas migratorias, fiscales y regulatorias reducirán las tasas de interés subyacentes y harán que la política monetaria actual sea demasiado restrictiva para lo que la economía necesita para mantener la inflación en el objetivo del 2%, dijo el gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran.

* La semana pasada, Miran discrepó cuando la Fed redujo la tasa referencial en un cuarto de punto, argumentando que un recorte de medio punto estaba justificado. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará en Rhode Island el martes.

* El euro subió un 0,44%, a US$1,1796, rompiendo tres jornadas seguidas de pérdidas.

* El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, cayó un 0,39%, a 97,34 unidades, también para poner fin a tres sesiones seguidas de avances.

* El dólar restó un 0,17% ante su par japonés, a 147,69 yenes, en su segunda sesión consecutiva de pérdidas.

* La libra esterlina subió un 0,37%, a US$1,3516, ya que los inversores hicieron una pausa tras la liquidación del viernes, motivada por las preocupaciones fiscales. (Editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)