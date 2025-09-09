Dólar cae frente al yen tras revisión a la baja de cifras de empleo en EEUU

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 9 sep (Reuters) - El dólar estadounidense caía frente al yen el martes después de que el Gobierno estimó que la mayor economía del mundo creó casi un millón de puestos de trabajo menos entre abril de 2024 y marzo de 2025, lo que sugiere un mercado laboral mucho más débil de lo que mostraban las cifras iniciales.

* El billete verde amplió brevemente las pérdidas tras las revisiones de las nóminas, pero las recortó finalmente para cotizar en 147,94 yenes, con una caída del 0,3% en el día.

* El dólar ganaba terreno frente a otras divisas, recuperándose de las pérdidas del lunes, mientras los inversores se preparaban para los datos del índice de precios al consumidor estadounidense del jueves.

* Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que las cifras de nóminas se revisaron a la baja en 911.000 puestos de trabajo en los 12 meses hasta marzo. Según Action Economics, la revisión a la baja fue la mayor registrada.

* "Lo único que crece más rápido que el escepticismo sobre el crecimiento del empleo es la presión sobre la Reserva Federal para que finalmente introduzca algunos recortes en las tasas de interés, porque no hay nada más indicativo de enfriamiento económico que el hecho de que los puestos de trabajo se conviertan en historias de fantasmas", dijo Michael Ashley Schulman, director de inversiones de Running Point.

* El índice dólar subía un 0,3%, a 97,67, mientras que el euro caía un 0,4%, a US$1,1721.

* Frente al franco suizo, el dólar ganaba un 0,3%, a 0,7959 francos. (Reporte de Gregor Stuart Hunter y Jaspreet Kalra. Edición en español de Javier López de Lérida)