Dólar cae frente al yen y el euro, con foco puesto en disputa comercial y tasas en EEUU

Por Chibuike Oguh y Stefano Rebaudo

NUEVA YORK, 16 oct (Reuters) - El dólar se encaminaba el jueves a su tercera caída diaria consecutiva frente a las principales monedas, incluidos el euro, el yen y el franco suizo, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China y mientras los mercados analizaban comentarios de autoridades de la Reserva Federal.

* China acusó a Estados Unidos de fomentar el pánico por sus controles sobre tierras raras y afirmó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había hecho declaraciones "extremadamente distorsionadas" sobre un importante negociador comercial chino, rechazando así un llamado de la Casa Blanca para reducir las restricciones.

* "El tema principal sigue siendo la tensión comercial entre Estados Unidos y China", dijo Matt Weller, jefe de investigación de mercado de StoneX.

* "Parece que China está aumentando la presión antes de la reunión prevista entre el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump a finales de mes. La pregunta clave es si se trata simplemente de un intento de obtener cierta ventaja negociadora o si China está lista para una desvinculación más significativa", agregó.

* El dólar cedía un 0,18% ante el franco suizo, a 0,795 francos, camino de su tercera sesión seguida de bajas.

* El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo estar a favor de otro recorte de tasas en la reunión del banco central a finales de este mes debido a las lecturas dispares sobre el estado del mercado laboral.

* El Libro Beige de la Fed, publicado en la víspera, ofreció poco apoyo a las tasas, apuntando a las señales emergentes de debilidad económica, como el aumento de los despidos y la reducción del gasto entre los hogares de ingresos medios y bajos. El gobernador de la Fed Stephen Miran dijo el miércoles que ahora es más importante recortar los tipos.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0,22%, a 98,46 unidades, y se encaminaba a su tercer día seguido de pérdidas.

* El euro tocó máximos de una semana y subía un 0,24%, a US$1,1674, después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sobrevivió a dos mociones de censura en el Parlamento. El dólar tocó un mínimo de una semana ante el yen y luego cedía un 0,16% a 151,80 yenes. (Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York y Stefano Rebaudo; Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)