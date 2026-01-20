Dólar cae, geopolítica reaviva la estrategia de "Vender EEUU"

Por Amanda Cooper y Hannah Lang

NUEVA YORK/LONDRES, 20 ene (Reuters) - El dólar registraba el martes su mayor ⁠caída diaria en más de un ⁠mes, después de que las amenazas de la Casa Blanca a Europa sobre el futuro de Groenlandia desencadenaran una venta masiva de acciones y deuda pública estadounidenses, y provocaban el avance del euro ⁠y la ‌libra esterlina.

* ​El índice dólar, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras ​seis monedas, llegó a caer hasta un 0,7% -lo que supone su mayor baja en un día desde mediados ‌de diciembre- ante la preocupación de los inversores por la exposición ‌a los mercados estadounidenses.

* El lunes, las ​renovadas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los aliados europeos desencadenaron una repetición de la llamada estrategia "Vender EEUU" que surgió después del anuncio arancelario del "Día de la Liberación" del año pasado en abril, con acciones, bonos del Tesoro y el dólar a la baja.

* Los mercados estadounidenses volvían a operar el martes tras el festivo por el Día de Martin Luther King Jr.

* El euro subía un 0,65%, a 1,1721 dólares, mientras que la libra ganaba un 0,25%, cotizando a 1,34 ⁠dólares. La libra recibió un pequeño impulso adicional de los datos del mercado laboral británico, que mostraron que el desempleo se mantiene en máximos de ​cinco años, pero también ofrecieron señales positivas, como el estancamiento de las cifras de vacantes.

* Los principales índices de Wall Street abrieron en baja el martes, afectados por las renovadas amenazas arancelarias. Las bolsas europeas también bajaron.

* Los datos semanales del regulador de los mercados estadounidenses muestran que los inversores han recortado modestamente sus mayores posiciones largas, o alcistas, en futuros sobre el euro, pero esa posición sigue siendo cercana a la mayor desde mediados de 2023, lo que en ⁠teoría significa que podría haber apetito vendedor.

* El yen, que cayó durante la sesión en Asia debido a la aceleración ​de las ventas en los mercados de deuda pública japonesa, repuntaba al inicio de las operaciones europeas, dejando al dólar con una caída del 0,04% frente a la moneda nipona, a 158,055 yenes.

* La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha convocado elecciones anticipadas para el 8 ‍de febrero y ha prometido una serie de medidas para relajar la política fiscal, lo que ha inquietado a los inversores en bonos soberanos japoneses por la fragilidad de las finanzas públicas del país.

* El franco suizo, un beneficiario clave de los flujos de refugio, se fortalecía por tercer día consecutivo, dejando al dólar con una caída del 0,78%, a 0,791 francos.

* Frente al yuan ​chino del mercado internacional que cotiza en Hong Kong, el dólar operaba estable en 6,9557 yuanes, su nivel más bajo desde mayo de 2023. El Banco Popular de China mantuvo sin cambios las tasas de interés de referencia por octavo mes consecutivo en enero, tal y como esperaban ‍los analistas consultados por Reuters. (Reporte de Gregor Stuart Hunter; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)