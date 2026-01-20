Dólar cae, inversores reavivan la estrategia de "Vender EEUU"

Por Hannah Lang

NUEVA YORK, 20 ene (Reuters) - El dólar registró el martes su mayor caída diaria en más de un mes, después ⁠de que las amenazas de la Casa Blanca ⁠a Europa sobre el futuro de Groenlandia desencadenaron una venta masiva de acciones y deuda pública estadounidenses, y provocaron el avance del euro y la libra esterlina.

* El índice dólar, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a ⁠una cesta ‌de otras seis ​monedas, llegó a caer hasta un 0,7% -lo que supone su mayor baja en un día desde mediados de diciembre- ante la preocupación ​de los inversores por la exposición a los mercados estadounidenses.

* El lunes, las renovadas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, contra los aliados europeos desencadenaron una repetición de la llamada estrategia "Vender EEUU" ‌que surgió después del anuncio arancelario del "Día de la ​Liberación" del año pasado en abril, con acciones, bonos del Tesoro y el dólar a la baja.

* Los inversores se deshicieron de los activos en dólares por "el temor a una incertidumbre prolongada, la tensión en las alianzas, la pérdida de confianza en el liderazgo de Estados Unidos, las posibles represalias y la aceleración de las tendencias a la desdolarización", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney.

* "Aunque hay esperanzas de que la administración estadounidense pueda rebajar pronto estas amenazas, como ha hecho con anteriores anuncios de aranceles, está claro que asegurar Groenlandia sigue siendo un objetivo central de seguridad nacional para el actual Gobierno", añadió.

* El ⁠euro subió un 0,57%, a 1,1711 dólares, mientras que la libra ganó un 0,01%, cotizando a 1,34 dólares. La libra recibió un pequeño impulso adicional a principios de la sesión ​de los datos del mercado laboral británico, que mostraron que el desempleo se mantiene en máximos de cinco años, pero también ofrecieron señales positivas, como el estancamiento de las cifras de vacantes.

* Los principales índices de Wall Street cayeron a sus niveles más bajos en un mes, ya que los inversores regresaron del fin de semana largo estadounidense y reaccionaron negativamente a las renovadas amenazas arancelarias. Las bolsas europeas también bajaron.

* La oleada de aversión al riesgo, que también empujó al Índice Industrial Dow Jones a su nivel intradía más bajo desde el 5 de enero, dejó a ⁠los bonos del Tesoro estadounidense tambaleándose bajo una renovada presión vendedora.

* Los datos semanales del regulador de los mercados estadounidenses muestran que los inversores ​han recortado modestamente sus mayores posiciones largas, o alcistas, en futuros sobre el euro, pero esa posición sigue siendo cercana a la mayor desde mediados de 2023, lo que en teoría significa que podría haber apetito vendedor.

* El yen, que cayó durante la sesión en Asia debido a la aceleración de las ventas en los mercados de ‍deuda pública japonesa, repuntó al inicio de las operaciones europeas, dejando al dólar en 158,280 yenes.

* La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha convocado elecciones anticipadas para el 8 de febrero y ha prometido una serie de medidas para relajar la política fiscal, lo que ha inquietado a los inversores en bonos soberanos japoneses por la fragilidad de las finanzas públicas del país.

* El franco suizo, un beneficiario clave de los flujos de refugio, se fortaleció por tercer día consecutivo, dejando al ​dólar con una caída del 0,88%, a 0,7902 francos.

* Frente al yuan chino del mercado internacional que cotiza en Hong Kong, el dólar operó estable en 6,9576 yuanes, su nivel más bajo desde mayo de 2023. El Banco Popular de China mantuvo sin cambios las tasas de interés de referencia por octavo mes consecutivo en enero, tal y ‍como esperaban los analistas consultados por Reuters. (Reporte de Gregor Stuart Hunter; Editado en Español por Ricardo Figueroa, Javier Leira y Daniela Desantis)