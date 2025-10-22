Dólar cae leve frente al yen; libra baja tras dato inflación

Por Hannah Lang

NUEVA YORK, 22 oct (Reuters) - La libra esterlina caía el miércoles después de que la inflación británica de septiembre se situara por debajo de las previsiones, mientras que el dólar cayó levemente frente al yen japonés.

* La libra esterlina fue la divisa más débil entre las principales monedas el miércoles, después de que la inflación se mantuviera inesperadamente en el 3,8%, por debajo de las expectativas de los economistas y del Banco de Inglaterra.

* La libra esterlina cayó hasta un 0,5% frente al dólar. Por la tarde bajó un 0,13% a US$1,336.

* "Cuando el Banco de Inglaterra empezó a enviar señales de fortaleza recientemente, tenía la opinión, fuera de consenso, de que la inflación sería más fuerte de lo que esperaban los mercados o los economistas, y de momento no está siendo así", dijo Francesco Pesole, analista de divisas de ING.

* Los inversores están valorando en un 75% la posibilidad de que el Banco baje las tasas de interés para finales de año, frente a alrededor del 46% anterior a los datos. * Mientras, el dólar se depreció un 0,04% y cotizaba a 151,875 yenes.

* Frente al dólar, el yen marcó mínimos de una semana el martes, ya que algunas fuentes dijeron a Reuters que la nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, está preparando un paquete de estímulo económico que probablemente supere los 13,9 billones de yenes (US$92.190 millones) del año pasado para ayudar a los hogares a hacer frente a la inflación.

* El yen ha perdido un 2,5% este mes mientras Takaichi se postulaba como primera ministra de Japón, marcando su mayor caída mensual frente al dólar desde julio, ya que los inversores anticipaban que la política fiscal expansiva y una relación tensa con el banco central de Japón pesarían sobre la divisa.

* "Las primeras declaraciones de Takaichi como primera ministra sugieren que quiere calmar a los mercados y no exacerbar la debilidad del yen por el momento", dijo Pesole de ING.

* Takaichi, partidaria de una política fiscal y monetaria laxa, dijo el martes que correspondía al Banco de Japón decidir los detalles de la política monetaria.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis divisas, bajó un 0,08% a 98,932, después de tres días consecutivos de ganancias.

* El euro subió un 0,09% a US$1,16, ya que la cumbre prevista entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, quedó en suspenso después de que Rusia rechazara un alto el fuego inmediato en Ucrania. (Reporte de Hannah Lang en Nueva York; Reporte adicional de Samuel Indyk en Londres y Gregor Stuart Hunter; Editado en español por Natalia Ramos y Juana Casas)