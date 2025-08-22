Dólar cae luego de que Powell apunta a un posible recorte de tasas en septiembre

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 22 ago (Reuters) - El dólar cayó con fuerza el viernes, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apuntara a una posible bajada de tasas en la reunión de septiembre del banco central, pero sin comprometerse a ello.

* El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas entre las que se incluyen el yen y el euro, bajó un 0,96% en el día, hasta 97,66, tras cotizar en torno a 98,7 antes de los comentarios de Powell.

* El euro ganó un 1,06% hasta US$1,1728 y alcanzaba US$1,1742, el nivel más alto desde el 28 de julio. Frente al yen japonés, el dólar se debilitó un 1,08% hasta 146,77.

* "Aunque el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un curioso tipo de equilibrio que resulta de una marcada ralentización tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores. Esta inusual situación sugiere que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando", dijo Powell.

* "Y si esos riesgos se materializan, pueden hacerlo rápidamente", dijo ante una audiencia de economistas y responsables políticos internacionales en la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming.

* Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto, dijo que el mensaje de Powell era mucho más pesimista de lo que los mercados habían anticipado.

* "El dólar se desploma, las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre aumentan y los participantes en el mercado se preparan claramente para una mayor relajación", dijo.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran ahora en un 85% las probabilidades de un recorte de las tasas de interés en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 16-17 de septiembre, frente al 72% del viernes. También prevén recortes de 54 puntos básicos de aquí a finales de año, frente a los 48 puntos básicos anteriores.

* "La carga de la prueba está ahora claramente en los datos para evitar un recorte en septiembre", dijeron los economistas de Bank of America en un informe el viernes.

(Reporte de Jaspreet Kalra; Editado en español por Juana Casas)