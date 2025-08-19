Dólar cae mientras los mercados evalúan cumbre sobre Ucrania y esperan comentarios de la Fed

Por Jaspreet Kalra

SINGAPUR, 19 ago (Reuters) - El dólar caía el martes frente a las principales divisas, mientras los mercados evalúan el resultado de la cumbre entre los líderes de Estados Unidos, Europa y Ucrania, a la espera de los resultados del simposio anual de la Reserva Federal que se celebrará esta semana.

* El euro y la libra esterlina ganaban en torno a un 0,2% cada uno, a US$1,1686 y US$1,3524, respectivamente. El franco suizo mejoraba un 0,3% y el yen también avanzaba.

* El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Washington ayudará a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia. Ambos afirmaron que esperan que la cita conduzca finalmente a conversaciones a tres bandas con el presidente ruso, Vladimir Putin.

* Los acontecimientos no sirvieron para dar una dirección clara a los mercados de divisas, mientras que las acciones europeas subían y los precios del petróleo bajaban.

* Dado que los costos de la energía en Europa son relativamente bajos y no han sufrido alteraciones, es poco probable que los acontecimientos relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania afecten a los mercados, dijo Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier.

* Muchos inversores están de vacaciones en el hemisferio norte, lo que contribuye a reducir la liquidez del mercado. Los analistas de MUFG consideran que, si las conversaciones logran poner fin al conflicto en Ucrania, podría suponer un mayor apoyo para las divisas europeas, que ya han obtenido mejores resultados este año.

* En el frente macroeconómico, los mercados están pendientes del simposio anual de la Fed en Jackson Hole en busca de pistas sobre la posible senda de las tasas de interés. El presidente de la entidad, Jerome Powell, hablará sobre las perspectivas económicas y el marco político del banco central estadounidense.

* Las minutas de la reunión de julio de la Fed se publicarán el miércoles y podrían ofrecer información sobre las ideas de las autoridades monetarias acerca de la trayectoria de tasas, aunque la reunión se celebró antes de que un débil informe sobre el mercado laboral llevara a los mercados a valorar los recortes de forma más agresiva.

(Reporte de Jaspreet Kalra y Gregor Stuart Hunter; editado en español por Carlos Serrano)