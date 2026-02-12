Dólar cae mientras mercado analiza datos EE. UU., yen se encamina a mejor semana en un año

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 12 feb (Reuters) -

El dólar caía ligeramente frente a las principales divisas el jueves, mientras los operadores evaluaban una serie de indicadores económicos para determinar su implicación en la política monetaria, y el yen continuaba su marcha hacia uno de sus cierres semanales más fuertes en un año.

* Los datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicados el jueves mostraron una disminución menor de lo esperado en el número de personas que solicitaron por primera vez el subsidio por desempleo, lo que coincide con la opinión de los economistas de que el mercado laboral se está estabilizando.

* Estos datos se suman a los indicadores que muestran una caída de la tasa de desempleo en Estados Unidos, en medio de un fuerte crecimiento del empleo en enero y unas ventas minoristas débiles en diciembre. Las cifras de inflación se publicarán el viernes.

* El euro subía un 0,12% frente al dólar, que por su parte caía un 0,5% ante el franco suizo.

* Los mercados están valorando ahora un 94% de probabilidades de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en su próxima reunión, aunque la probabilidad de una baja en junio es ahora de casi el 50%, según la herramienta FedWatch de CME.

* El índice dólar bajaba un 0,14% a 96,78 unidades, encaminándose hacia su quinta sesión consecutiva de descensos.

* El yen ha subido más de un 2% frente al dólar desde que el Partido Liberal Democrático de la primera ministra Sanae Takaichi obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del domingo, y si su fortaleza se mantiene hasta el viernes, marcaría la mayor alza semanal desde febrero de 2025.

* La cuarta sesión consecutiva de ganancias llevó al yen hasta el nivel de 152,76 unidades por dólar. (Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York; Reporte adicional de Sophie Kiderlin y Tom Westbrook; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)