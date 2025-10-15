Dólar cae mientras operadores evalúan apuestas sobre tasas y mejora apetito por el riesgo

Por Kevin Buckland y Lucy Raitano

TOKIO/LONDRES, 15 oct (Reuters) - El dólar caía el miércoles, después de que los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reforzaron las apuestas sobre una serie de recortes de tasas de interés en los próximos meses, mientras que una mejora más amplia en el apetito por el riesgo restaba brillo al billete verde.

* "Las ganancias fueron bastante buenas (el martes) y el S&P abrió a la baja, pero a lo largo del día tuvo una sesión muy buena. Creo que el dólar recibió algunos flujos decentes por el deterioro del apetito por el riesgo, por lo que la mejora en realidad pareció debilitarlo", dijo Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.

* El euro ganaba un 0,17%, a US$1,16265, tras avanzar un 0,3% en la víspera, apoyado por la propuesta del Gobierno francés de suspender una reforma histórica de las pensiones.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, caía un 0,2%, a 98,843 unidades, ampliando el declive de la sesión anterior.

* La libra esterlina mejoraba un 0,33%, a US$1,3363, recuperándose de las caídas del martes, cuando datos oficiales mostraron un enfriamiento del crecimiento salarial.

* También pesaban sobre el dólar las palabras de Powell, que dejó la puerta abierta a más recortes de tasas al decir que el mercado laboral estadounidense sigue sumido en un estancamiento con escasa actividad de contratación y despido. Asimismo, indicó que la ausencia de datos económicos oficiales por el cierre del Gobierno no ha impedido que las autoridades monetarias puedan evaluar las perspectivas económicas, al menos por ahora.

* Los mercados prevén en la actualidad un recorte de un cuarto de punto en la reunión de la Fed del 28 y 29 de octubre y otro en la cita de diciembre, seguidos de tres rebajas más en 2026, según datos de LSEG.

* El dólar cedía un 0,3% ante su par japonés, a 151,37 yenes, después de caer a 150,9, a pesar de la incertidumbre sobre quién será el próximo primer ministro de Japón.

(Editado en español por Carlos Serrano)