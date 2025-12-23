Dólar cae; perspectivas de recorte de tasas Fed contrarrestan dato de crecimiento

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Lucy Raitano

NUEVA YORK/LONDRES, 23 dic (Reuters) - El dólar cayó el martes, en una semana corta por las vacaciones, después de que los datos que mostraron un fuerte crecimiento en la mayor economía del mundo no lograron cambiar la percepción sobre una moneda presionada por las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal el próximo año.

* El informe reforzó la opinión de que la Fed no bajará las tasas de interés en su reunión de enero, con una probabilidad del 87% de que se mantengan, según las estimaciones de LSEG.

* Los futuros de las tasas en Estados Unidos prevén que la próxima relajación monetaria de la Fed ocurrirá en junio, con dos recortes de 25 puntos básicos cada uno en 2026.

* "Podríamos ver un dólar más bajo, al menos en el primer trimestre del próximo año, porque la Fed se verá cada vez más obligada a admitir que el mercado laboral no está en un buen momento", dijo Erik Bregar, director de gestión de riesgos de divisas y metales preciosos de Silver Gold Bull en Toronto.

* "La Fed podría verse obligada a ceder un poco (en los recortes de tasas), incluso más de lo que lo ha hecho hasta ahora. El mercado quiere recortes. Y lo más probable es que tengamos un presidente de la Fed con una postura moderada que intentará que eso suceda", añadió.

* El Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 4,3% en el tercer trimestre, según la primera estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un 3,3%.

* Tras la publicación del informe, el dólar recortó sus pérdidas frente al yen y se situó en 156,326 yenes, con una caída del 0,5%.

* El euro también redujo sus avances y ganó un 0,2%, a 1,1779 dólares.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de seis destacadas monedas, bajó un 0,2%, a 98,02 unidades, ampliando las pérdidas a un segundo día. El índice se encamina a un descenso mensual del 1,4%, su mayor pérdida desde agosto, y del 9,6% anual, su declive más pronunciado desde 2017.

* El dólar también se depreció después de que datos mostraron un deterioro en la confianza del consumidor estadounidense en diciembre. El Conference Board dijo el martes que su índice de confianza del consumidor cayó este mes 3,8 puntos al 89,1. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice se situaría en 91,0. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Reporte adicional de Lucy Raitano en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)