Dólar cae por amenazas arancelarias de Trump; inversores se refugian en activos seguros

Por Amanda Cooper

LONDRES, 19 ene (Reuters) -

El dólar caía el lunes, mientras los inversores se refugiaban en activos seguros como el franco suizo, después de que las últimas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Europa por Groenlandia provocaron una amplia aversión al riesgo en los mercados.

* Trump dijo durante el fin de semana que impondrá un arancel adicional del 10% a partir del 1 de febrero a los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

* Los líderes europeos buscan evitar una guerra comercial y el domingo acordaron intensificar sus esfuerzos para disuadir a Trump, al tiempo que preparan medidas de represalia en caso de que los aranceles siguieran adelante.

* Tras caer brevemente durante la noche, divisas europeas como el euro, la libra esterlina y las coronas escandinavas subían. El franco suizo, un clásico refugio, se encaminaba a su mayor alza diaria frente al dólar en un mes.

* El euro ganaba un 0,3%, a US$1,163, y la libra avanzaba un 0,27% a US$1,3415.

* Khoon Goh, de ANZ, explicó que "normalmente, la amenaza de aranceles llevaría a un euro más débil, pero, como vimos el año pasado (...) el impacto en los mercados de divisas en realidad ha sido más hacia la debilidad del dólar cada vez que hay una mayor incertidumbre política emanando de Estados Unidos".

* El billete verde restaba un 0,5% frente a su par helvético, a 0,7984 francos suizos, y una fracción ante el yen, otro valor de refugio, a 158 unidades.

* La política interna japonesa ha lastrado al yen en las últimas semanas, con la inminencia de unas elecciones anticipadas que aumentan las expectativas de un mayor estímulo fiscal. Con el yen cotizando en torno a su nivel más bajo desde mediados de 2024, el riesgo de intervención oficial es alto, sobre todo por las advertencias verbales de Tokio en las dos últimas semanas.

(Reporte adicional de Rae Wee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)