Dólar cae por perspectivas de la Fed; decisión de tasas impulsa al franco suizo

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Alun John

NUEVA YORK/LONDRES, 11 dic (Reuters) - El dólar cayó el jueves a mínimos de varios meses frente al euro, el franco suizo y la libra esterlina, profundizando las pérdidas de la sesión anterior, cuando la Reserva Federal ofreció unas perspectivas menos restrictivas de lo que algunos esperaban.

* El franco fue respaldado por la decisión del Banco Nacional Suizo de mantener estables las tasas de interés en 0%. El dólar caía un 0,6% a 0,7947 francos, tras haber tocado su nivel más bajo desde mediados de noviembre.

* El billete verde halló un breve apoyo al principio de la sesión, cuando las acciones asiáticas y los futuros de Wall Street cayeron después de que los decepcionantes resultados del gigante estadounidense de la computación en nube Oracle reavivaron el temor a que los crecientes costos de las infraestructuras de IA pudieran superar a la rentabilidad.

* Sin embargo, ese apoyo se desvaneció en la sesión estadounidense.

* El euro subió un 0,4%, a 1,1740 dólares, tras alcanzar su nivel más alto desde el 3 de octubre.

* La libra esterlina cerró estable, tras tocar su nivel más alto en casi dos meses, y la moneda estadounidense también se debilitó frente al yen, cediendo un 0,3% a 156,61 yenes.

* La Reserva Federal bajó las tasas el miércoles en 25 puntos básicos, pero, como la medida era ampliamente esperada, la reacción reflejó mucho más el mensaje general, las proyecciones y la votación dividida.

* "El mercado tenía expectativas más restrictivas antes de la reunión de la Fed y no creo que (el presidente de la Fed, Jerome) Powell fuera especialmente moderado, pero en cierto modo dejó la puerta abierta para más recortes", dijo Vassili Serebriakov, estratega cambiario de UBS en Nueva York.

* Los bonos del Tesoro también pesaron sobre el dólar, atrayendo ofertas y empujando los rendimientos a la baja después de que la Fed anunció que comenzaría a comprar bonos del Estado de corto plazo a partir del 12 de diciembre, para ayudar a gestionar los niveles de liquidez del mercado, con una ronda inicial de unos 40.000 millones de dólares en letras del Tesoro.

* El bitcóin, a menudo considerado un barómetro del apetito por el riesgo, se vio afectado por la baja de los valores tecnológicos y cayó brevemente bajo los 90.000 dólares. Luego cotizaba con un descenso del 1,5%, a 91.008 dólares. (Reporte de Rae Wee en Singapur, Alun John en Londres y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)