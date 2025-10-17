Dólar cae por preocupación de los inversores por el comercio y los bancos estadounidenses

Por Rocky Swift y Amanda Cooper

TOKIO/LONDRES, 17 oct (Reuters) - El dólar se encaminaba el viernes hacia su peor rendimiento semanal desde julio, ya que la preocupación por las tensiones comerciales y las señales de creciente riesgo en los bancos regionales estadounidenses empujaban a los inversores hacia divisas de refugio como el franco suizo y el yen.

* En la economía estadounidense también se aprecian signos de debilidad, y como el cierre del Gobierno federal ha impedido la publicación de datos macroeconómicos clave, los inversores tienen menos certidumbre de lo habitual sobre lo que ocurre sobre el terreno.

* El franco suizo alcanzó su nivel más alto en un mes y el yen repuntaba, aunque parte de su alza se debió a que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, habló de los factores que podrían llevar a un alza de tasas de interés este mes.

* Las preocupaciones sobre el comercio, la independencia de la Reserva Federal y el cierre de Estados Unidos están haciendo que el dólar sea vulnerable a un comercio en el que los inversores buscan activos que no puedan devaluarse fácilmente, dijo Dilin Wu, estratega de investigación de Pepperstone.

* "Es realmente difícil encontrar un escenario alcista para el índice dólar", dijo Wu. "En lugar de apostar por cualquier divisa por un único crédito soberano, la gente se está precipitando hacia el oro, las criptodivisas y otros activos como cobertura del riesgo".

* El franco suizo era una de las divisas que mejor desempeño mostraba frente al dólar, que cedía un 0,2%, a 0,7914 unidades.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, se encamina a una pérdida del 0,7% esta semana, la mayor desde fines de julio. La moneda estadounidense cedía un 0,1% ante el yen, a 150,27 unidades.

* El euro cotizaba estable a 1,1687 dólares, al igual que la libra esterlina, a 1,3439 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)