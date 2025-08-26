Dólar cae porque medidas de Trump contra la Fed asustan a los inversores

Por Laura Matthews

NUEVA YORK, 26 ago (Reuters) - El dólar cayó el martes frente a otras grandes divisas, ya que la medida sin precedentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anunciar el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook renovó la preocupación sobre la independencia de la institución.

* El euro subió un 0,22%, a US$1,1647, y la libra esterlina un 0,2%, a US$1,3481. Frente al yen, el dólar bajó un 0,27%, a 147,36 unidades, y ante el franco suizo un 0,28%, a 0,832 unidades.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, perdió un 0,28%, a 98,19 unidades.

* Trump anunció que despediría a Cook por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, un paso que podría poner a prueba los límites del poder presidencial sobre la Fed.

* En respuesta, Cook dijo que Trump no tiene autoridad para despedirla del banco central y no dimitirá.

* El anuncio de Trump sorprendió a los mercados, pero la reacción era relativamente moderada, con los inversores atrapados entre las preocupaciones sobre la injerencia en la política monetaria y los beneficios para los mercados de la medida.

* "Las acciones impredecibles de la administración Trump y la perspectiva de una Fed más expansiva han mantenido al dólar bajo control", dijo Uto Shinohara, estratega sénior de inversiones de Mesirow Currency Management.

* El mercado apenas respondió a unos datos de bienes duraderos y de confianza del consumidor mejores de lo esperado.

* Trump ha reprendido varias veces al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés, pero dejó de amenazar con despedirlo antes del final de su mandato en poco menos de nueve meses. Los operadores ven ahora un 86% de probabilidades de un recorte de tasas en septiembre.

* Los operadores están valorando actualmente en un 85% la probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed, según la herramienta FedWatch de CME. (Editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)