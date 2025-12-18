Dólar cae tras aumento menor de lo esperado de inflación EE. UU.

Por Chibuike Oguh y Samuel Indyk

NUEVA YORK/LONDRES, 18 dic (Reuters) - El dólar cayó el jueves frente al yen y el franco suizo, después de que datos mostraron un aumento de la inflación en Estados Unidos menor de lo esperado, mientras que la libra esterlina subió luego de que el Banco de Inglaterra recortó las tasas de interés.

* La inflación estadounidense subió un 2,7% interanual en noviembre, según los datos del Departamento de Trabajo, frente al aumento del 3,1% previsto por los economistas encuestados por Reuters.

* El dólar se debilitó un 0,12% a 155,50 yenes y bajó un 0,14% a 0,79405 francos suizos.

* El euro cayó, en una sesión agitada, después de que el Banco Central Europeo mantuvo estables sus tasas de interés y adoptó una postura más positiva respecto a la economía de la zona euro, que ha demostrado su resistencia a las perturbaciones del comercio mundial.

* El euro cedía un 0,14% a 1,17240 dólares.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye al yen y al euro, sumaba un 0,06% a 98,435 unidades. (Reporte adicional de Samuel Indyk en Londres, Rocky Swift en Tokio y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)