Dólar cae tras aumento menor de lo esperado de inflación EEUU; el euro sube luego de decisión del BCE

Por Chibuike Oguh y Samuel Indyk

NUEVA YORK/LONDRES, 18 dic (Reuters) - El dólar perdía terreno el jueves frente a sus principales pares, después de que datos mostraron un aumento de la inflación en Estados Unidos menor de lo esperado, mientras que la libra esterlina subía luego de que el Banco de Inglaterra recortó las tasas de interés.

* La inflación estadounidense subió un 2,7% interanual en noviembre, según los datos del Departamento de Trabajo, frente al aumento del 3,1% previsto por los economistas encuestados por Reuters.

* El dólar se debilitaba un 0,14% a 155,43 yenes japoneses y bajaba un 0,26% a 0,793 francos suizos.

* El euro subía después de que el Banco Central Europeo mantuvo estables sus tasas de interés y adoptó una postura más positiva respecto a la economía de la zona euro, que ha demostrado su resistencia a las perturbaciones del comercio mundial.

* El euro ganaba un 0,12% a 1,1753 dólares.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye al yen y al euro, caía un 0,15% a 98,22. (Reporte de Samuel Indyk en Londres, Rocky Swift en Tokio y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)