Dólar cae tras conocerse acusación del Gobierno de Trump a Powell de la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 12 ene (Reuters) - El dólar cayó el lunes, después de que el Departamento de Justicia ⁠de Estados Unidos amenazó al jefe ⁠de la Reserva Federal, Jerome Powell, con una acusación penal sobre un proyecto de renovación de un edificio, lo que aumentó la preocupación por la ⁠independencia del ‌banco central y ​las perspectivas a largo plazo de la divisa.

* Powell dijo el domingo que la ​Fed recibió citaciones la semana pasada, en relación con los comentarios que hizo al Congreso ‌durante el verano boreal sobre los sobrecostos de ‌un proyecto de renovación por 2.500 millones ​de dólares en el complejo de la sede de la entidad en Washington.

* El jefe del banco central calificó la acción de "pretexto" para ganar más influencia sobre las tasas de interés, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere recortar de forma drástica.

* La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes que Trump no ordenó a los funcionarios del Departamento de Justicia que investigaran a ⁠Powell. * "Esto acaba de poner fin al rebote del dólar por el Año Nuevo", dijo Marc Chandler, de Bannockburn Global ​Forex. "Es probable que las citaciones estén contrarrestando la geopolítica".

* Se espera que Trump reemplace a Powell con un jefe de la Fed más expansivo cuando el mandato de Powell termine en mayo, pero el actual presidente podría permanecer como gobernador de la Fed.

* El índice dólar, que compara a la moneda estadounidense con una cesta de seis destacadas divisas, bajó un 0,37%, a 98,87 unidades, y ⁠el euro 0,29%, a 1,1671 dólares.

* El franco suizo fue una de las divisas que ​mejor desempeño tuvo en la sesión, con un avance del 0,54%, a 0,797 unidades frente al dólar.

* El billete verde se ha visto apoyado este año por una oferta de refugio debido a la creciente tensión geopolítica después ‍de que Estados Unidos puso bajo custodia al líder venezolano Nicolás Maduro y mientras Trump expresa su deseo de que su país adquiera Groenlandia.

* Los acontecimientos en Irán también se han convertido en un foco clave. Teherán dijo el lunes que mantiene abiertas las comunicaciones con Washington mientras Trump sopesa las respuestas a una represión ​mortal de las protestas que han planteado uno de los mayores desafíos al gobierno clerical desde la revolución islámica de 1979.

* Frente al yen, el dólar se apreció un 0,15%, a 158,12 unidades, después de tocar un máximo de ‍un año de 158,19. (Reporte adicional de Stefano Rebaudo; editado en español por Carlos Serrano)