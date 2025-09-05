Dólar cae tras datos de empleo de EEUU por debajo de lo esperado

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 5 sep (Reuters) -

El dólar cayó con fuerza frente a las principales divisas el viernes, después de que datos mensuales cruciales sobre el empleo confirmaran el debilitamiento de las condiciones del mercado laboral y probablemente garanticen un recorte de tasas de la Fed.

* Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que las nóminas no agrícolas aumentaron en sólo 22.000 puestos de trabajo el mes pasado, muy por debajo de los 75.000 puestos estimados por los economistas encuestados por Reuters.

* El dólar sufrió una caída generalizada. Se debilitó un 0,70%, hasta 147,44, frente al yen japonés, pero se encaminaba a su segunda semana consecutiva de ganancias. El billete verde cayó un 0,91%, a 0,79830, frente al franco suizo y se encaminaba a su cuarta semana consecutiva de pérdidas frente a la divisa.

* "Los datos están dando evidencia de lo que se temía, que es que lo que las empresas han experimentado a lo largo del año por los cambios en la política comercial ha añadido costos en lo que se refiere a aranceles", dijo Juan Pérez, director de trading de Monex USA en Washington.

"Estos costos sólo se pueden absorber durante un tiempo y lo que se está manifestando es que las empresas están teniendo dificultades para contratar".

* El euro subió un 0,55% a US$1,171675 y se disponía a anotar una ganancia semanal frente al dólar. El índice del dólar cayó un 0,48% a 97,767 y se disponía a ceder un 0,23% esta semana.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron. El rendimiento de la nota a 2 años, sensible a las tasas, cayó 8,1 puntos básicos, hasta el 3,511%. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó 8,8 puntos básicos, al 4,088%.

* Los principales índices de Wall Street, incluidos el S&P 500, el Nasdaq y el Dow, revirtieron sus ganancias en las primeras operaciones y cotizaron a la baja.

* Los operadores valoran ahora en un 10% la posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal a finales de mes, mientras que la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos se sitúa en casi el 90%, según la herramienta FedWatch de CME.

* La libra subió frente a un dólar más débil tras la noticia del viernes de que la viceprimera ministra británica, Angela Rayner, dimitió tras admitir haber pagado de menos por el impuesto de bienes inmuebles de una nueva vivienda, en un nuevo golpe para su jefe, el primer ministro Keir Starmer.

* La divisa británica avanzó un 0,51%, a US$1,35055, y se encaminaba a ganar un 0,02% en la semana.

(Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York; Editado en español por Manuel Farías y Juana Casas)