Dólar cae tras datos débiles en EE. UU., yen continúa con su racha ganadora

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 10 feb (Reuters) - El dólar caía el martes frente a las principales monedas tras datos que indicaron un crecimiento más lento en la economía estadounidense, mientras que el yen se fortalecía y se encaminaba a una segunda sesión consecutiva de ganancias después de una victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi

* Los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos publicados el martes mostraron que las ventas minoristas se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre, lo que situó al gasto del consumidor, que representa dos tercios de la economía, y la economía en general en una senda de crecimiento más lento en el nuevo año

* El dólar borró pérdidas previas y cotizaba estable en 0,76635 unidades frente al franco suizo

* Esta semana, la atención de los inversores se centrará especialmente en los informes mensuales sobre el empleo y los precios al consumidor en Estados Unidos, que se han retrasado ligeramente debido al reciente cierre del Gobierno de Estados Unidos durante tres días

* El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el martes que considera que el dólar se encuentra en un nivel "más natural" para promover las exportaciones estadounidenses y expandir el crecimiento económico

* El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,26% a 96,695 unidades

* La moneda japonesa rompió el lunes una racha de seis días de pérdidas tras acercarse al umbral de 160 unidades por dólar, lo que desencadenó el temor a una intervención de las autoridades japonesas para apoyar el yen

* Sin embargo, los analistas también señalaron que se espera que la política de Takaichi, que incluye recortes fiscales y un mayor gasto público, impulse la economía y al mercado bursátil, lo que podría llevar al Banco de Japón a adoptar una postura más agresiva, factores que podrían respaldar al yen

* El yen subía un 1% a 154,275 unidades por dólar, tras repuntar un 0,85% el día anterior

* En tanto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, restó importancia a las preocupaciones de que el euro-dólar influyera en la política del BCE, aunque la dinámica de la moneda sigue siendo un tema clave para los participantes en el mercado

* La moneda común caía un 0,11% a 1,1904 dólares, tras un repunte del 0,85% el lunes. (Reporte adicional de Stefano Rebaudo; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)