Dólar cae tras datos económicos EEUU, pero se encamina a segunda semana de ganancias

NUEVA YORK, 26 sep (Reuters) -

El dólar caía el viernes, pero se encaminaba a cerrar su segunda semana seguida en alza, después de que los datos económicos estadounidenses siguieran mostrando solidez, lo que podría complicar los esfuerzos de la Reserva Federal por recortar las tasas de interés.

* El dólar bajaba un 0,1% a 149,65 yenes, pero iba en camino a su quinta semana consecutiva de ganancias y cotizaba cerca de su nivel más alto desde el 1 de agosto.

* El euro subía un 0,17% a US$1,16845. Se encaminaba a terminar la semana a la baja, rompiendo tres semanas consecutivas de ganancias.

* El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, aumentó un 0,6% el mes pasado, tras un avance no revisado del 0,5% en julio, informó el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio (BEA, por su sigla en inglés). Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza del 0,5%.

* El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,3% en agosto, tras ganar un 0,2% en julio, según la BEA. En los 12 meses hasta agosto, el índice de precios PCE avanzó un 2,7% tras subir un 2,6% en julio.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis divisas, caía un 0,17% a 98,33 unidades, pero se dirigía a su segunda semana de ganancias.

* El Departamento de Comercio informó el jueves que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó un 3,8% entre abril y junio, una tasa revisada al alza superior al 3,3% comunicado inicialmente. Los economistas encuestados por Reuters no esperaban que se revisara la tasa.