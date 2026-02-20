Dólar cae tras fallo de la Corte Suprema de EE. UU. contra los aranceles de Trump

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 20 feb (Reuters) - El dólar cayó el viernes y estaba en camino de romper una racha de cuatro sesiones consecutivas de alzas, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generales que el presidente Donald Trump había impuesto en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional

Los magistrados, en una sentencia de 6 a 3 redactada por el presidente conservador de la Corte Suprema, John Roberts, confirmaron la decisión de un tribunal inferior de que el uso de esta ley de 1977 por parte del republicano excedía su autoridad

El dólar había subido inicialmente, después de que los datos económicos de Estados Unidos mostraron una inflación superior a la prevista y un crecimiento económico mucho menor al esperado

El Departamento de Comercio indicó que el Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anualizada del 1,4% en el último trimestre, menos que el 3% estimado por los economistas encuestados por Reuters

Sin embargo, analistas señalaron que es probable que la cifra se haya visto afectada negativamente por el cierre parcial del Gobierno

"La mayor parte de esta semana ha sido positiva para el dólar, excepto en este momento, y por eso diría que la tendencia de 'vender Estados Unidos' se ha adelantado un poco", dijo Erik Bregar, director de gestión de riesgos de divisas y metales preciosos de Silver Gold Bull

"Tenemos que ver cómo responde Trump, cómo responde Bessent, cómo responde el Gobierno. Hemos oído todo este debate sobre que tienen otras formas de instaurar estos aranceles", agregó

Por otra parte, el índice de precios del gasto en consumo personal, excluidos los componentes volátiles de alimentos y energía, subió un 0,4%, según el Departamento de Comercio, tras un aumento del 0,2% en noviembre y más que la estimación del 0,3%. Subió un 3% en los 12 meses hasta diciembre, tras un aumento del 2,8% en noviembre

El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, caía un 0,22%, a 97,68 unidades, mientras que el euro subía un 0,19%, a 1,1794 dólares

El dólar ha subido alrededor de un 0,8% en la semana, en camino de su mayor ganancia semanal desde noviembre

Frente al yen japonés, el dólar se debilitaba un 0,07%, a 154,87. Los datos japoneses mostraron que la inflación subyacente anual del país alcanzó el 2,0% en enero, el ritmo más lento en dos años. (Reporte adicional de Sophie Kiderlin y Rae Wee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)