Dólar cae tras flojo dato de empleo, mientras cierre del Gobierno aumenta la incertidumbre

Por Amanda Cooper y Gertrude Chavez-Dreyfuss

LONDRES/NUEVA YORK, 1 oct (Reuters) - El dólar caía el miércoles a mínimos de dos semanas frente al yen, tras conocerse que el empleo en el sector privado de la mayor economía mundial se contrajo el mes pasado, lo que eleva las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés dos veces más este año.

* Frente al euro y la libra esterlina, el dólar bajaba a mínimos de una semana tras los datos de empleo.

* El empleo privado estadounidense se contrajo en 32.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un descenso revisado a la baja de 3000 puestos en agosto, según el Informe Nacional de Empleo de ADP. Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza de 50.000 puestos, tras el avance de 54.000 de agosto.

* "La mala reacción del dólar tiene sentido, sobre todo tras la gran revisión a la baja para agosto, pasando de 50.000 positivos a una contracción", dijo Juan Pérez, de Monex USA en Washington.

* "Este indicador laboral hace temer que la atonía de toda la economía pueda ser más grave de lo que se pensaba. Una cosa es ver un menor ritmo de contratación y otra mucho más preocupante que estemos experimentando pérdidas de empleo".

* El informe laboral se publicó en medio del cierre del Gobierno estadounidense, que comenzó horas después de que el Senado rechazó una medida de gasto a corto plazo que habría mantenido a flote las operaciones hasta el 21 de noviembre.

* El dólar bajaba un 0,8% frente a su par japonés, a 146,73 yenes, tras tocar su mínimo desde el 17 de septiembre, y operaba estable ante el franco suizo, a 0,7966 unidades.

* El billete verde también caía a mínimos de una semana en comparación con el euro, que ganaba un 0,2%, a 1,1754 dólares. Por su parte, la libra esterlina tocó su nivel más alto en una semana y ganaba un 0,5% en la sesión, a 1,3512 dólares.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,3%, a 97,56 unidades, un mínimo de una semana.

(Reporte adicional de Kevin Buckland en Tokio; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)