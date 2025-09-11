Dólar cae tras leve repunte de la inflación y alza de pedidos de ayuda de desempleo en EEUU

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 11 sep (Reuters) - El dólar estadounidense se debilitó el jueves frente a las principales divisas, como el euro y el yen, debido a que los datos de inflación de agosto y las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo reforzaron la opinión de que la Reserva Federal reanudará el recorte de tasas la próxima semana.

* En las operaciones de la tarde, el dólar perdió un 0,3% frente al yen y se cambió a 147,09 yenes, mientras que el euro subió un 0,4% y se cambió a US$1,1738. El índice dólar, que mide el valor del billete verde frente a seis divisas principales, cayó un 0,3%, a 97,51.

* El euro también se vio favorecido en parte por la disminución de las expectativas de nuevos recortes de los costos de financiación, después de que el Banco Central Europeo mantuvo las tasas sin cambios el jueves, tal y como se esperaba, y dio una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación.

* Sin embargo, los datos económicos de Estados Unidos fueron los que más impulsaron a la divisa.

* Los precios al consumidor estadounidenses subieron más de lo previsto en agosto, mientras que el incremento anual de la inflación fue el mayor en siete meses. El índice de precios al consumo aumentó un 0,4% el mes pasado, tras haber subido un 0,2% en julio, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

* En los 12 meses transcurridos hasta agosto, el IPC avanzó un 2,9%, el mayor incremento desde enero, tras subir un 2,7% en julio.

* "El IPC no subió tanto como esperaba el mercado. En última instancia, la mayor preocupación es que el sesgo acomodaticio que surge de las débiles cifras de empleo se deshará si el IPC se acelera más de lo esperado", dijo Eugene Epstein, responsable de negociación y productos estructurados para Norteamérica de Moneycorp.

* "Pero eso no se ha materializado. Todo el mundo preferiría que el IPC fuera más suave, pero la cuestión es que los datos no cambian realmente el rumbo ni mueven la aguja de las tasas de la Fed".

* Y lo que es más importante, las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron 27.000, a una cifra desestacionalizada de 263.000, en la semana finalizada el 6 de septiembre, según mostraron los datos. Los economistas consultados por Reuters habían previsto 235.000 solicitudes para la última semana.

* Entre otras divisas, el euro ganó un 0,2% frente al yen, situándose en 172,78 yenes, y se mantuvo estable frente a la libra esterlina, en 86,14 peniques. (Editado en español por Ricardo Figueroa, Carlos Serrano y Juana Casas)