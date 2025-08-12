Dólar cede ante datos de inflación de EEUU, perspectiva recorte de tasas en septiembre

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 12 ago (Reuters) - El dólar cedía terreno frente al euro el martes, después de que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaran moderadamente en julio, dejando intactos los argumentos a favor de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene.

* El índice de precios al consumidor subió un 0,2% el mes pasado, tras ganar un 0,3% en junio, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. En los 12 meses hasta julio, el IPC avanzó un 2,7% tras ganar un 2,7% en junio. Economistas encuestados por Reuters proyectaban que el IPC subiera un 0,2% y aumentara un 2,8% interanual.

* "La inflación subyacente sigue siendo moderada, lo que da a los responsables monetarios margen de maniobra para responder a las señales de debilidad incipiente en los mercados laborales", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay.

* "El presidente (de la Fed, Jerome) Powell debería poner sobre la mesa un recorte en septiembre cuando hable en Jackson Hole el día 21", dijo Schamotta, refiriéndose al Simposio Económico de la Fed en Jackson Hole a finales de este mes.

* Los mercados de divisas se habían mantenido a la expectativa de que una lectura moderada de las presiones sobre los precios en Estados Unidos podría cimentar las apuestas a favor de una reducción de las tasas de la Fed el mes que viene, que aumentaron tras los débiles datos de nóminas de la semana pasada.

* El euro, que había perdido terreno frente al dólar, avanzaba un 0,06% a US$1,16235. El billete verde recortaba sus ganancias frente al yen y cotizaba con un alza del 0,17%, a 148,390 yenes. * Sin embargo, con la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles sobre el crecimiento mundial, predecir cómo reaccionará el dólar hasta el final del año sigue siendo un desafío, dijo Schamotta. * Mientras, la libra esterlina subía un 0,4% frente al dólar, a US$1,34805, tras conocerse datos que mostraban que el mercado laboral británico seguía debilitándose, aunque más lentamente, mientras que el crecimiento de los salarios se mantenía fuerte.

* La criptodivisa bitcoin se mantenía plana en torno a los US$119.395, tras subir hasta los US$122.308,25 el lunes, acercándose al máximo histórico de US$123.153,22 de mediados de julio. (Reporte de Saqib Iqbal Ahmed; Reporte adicional de Kevin Buckland en Tokio y Alun John en Londres; Editado en español por Juana Casas)