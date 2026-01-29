Dólar, cotiza bajo presión debido al nerviosismo de los inversores ante la política de EEUU

Por Stefano Rebaudo

29 ene (Reuters) -

El dólar bajó frente al yen y el euro el jueves, pero se mantuvo por encima de los mínimos de varios años, ya que los inversores siguen nerviosos por la política estadounidense, aunque la Reserva Federal, ligeramente agresiva, dio algo de apoyo.

El dólar ha estado bajo presión por varias razones, entre ellas las expectativas de continuas bajas de tipos por parte de la Reserva Federal, la incertidumbre sobre los aranceles y la volatilidad de la política estadounidense.

La moneda cerró la semana pasada con su mayor caída desde abril del año pasado, impulsada en parte por las preocupaciones sobre la política estadounidense respecto a Groenlandia.

"Las preocupaciones de los inversores sobre las políticas comerciales y geopolíticas que se han puesto en marcha en Estados Unidos en este momento han sido potencialmente negativas para el dólar", afirmó Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank.

Frente al yen, el dólar cayó un 0,2% hasta los 153,055 yenes, mientras que el euro subió un 0,5% hasta los 1,196 dólares.

El dólar encontró cierto apoyo después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés sin cambios el miércoles, en un contexto que el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, describió como una economía sólida y una disminución de los riesgos tanto para la inflación como para el empleo.

Los datos del jueves mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo descendió ligeramente la semana pasada, lo que sigue siendo coherente con un nivel relativamente bajo de despidos, aunque la escasa contratación está alimentando la ansiedad de los hogares sobre el mercado laboral.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que Estados Unidos debería tener ahora unas tasas de interés sustancialmente más bajos y que debería tener los más bajos del mundo.

Sin embargo, algunos analistas no esperaban recortes a corto plazo.

"Aunque las perspectivas siguen siendo inciertas, sobre todo teniendo en cuenta el nombramiento de un nuevo presidente de la Fed en los próximos meses, nuestra hipótesis de base sigue siendo que el ciclo de recortes de tipos ha terminado, ya que se prevé una mejora del mercado laboral", afirmó David Doyle, director de economía de Macquarie Group.

"Creemos que el siguiente movimiento será una subida, que podría producirse en el cuarto trimestre de 2026".

(Editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)