Dólar cotiza dispar, mercados ven recorte tasas Fed tras débil dato inflación

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 10 sep (Reuters) - El dólar cotizó dispar el miércoles, sin una dirección definitiva, después de que los precios al productor cayeran inesperadamente en agosto, lo que afianzó las expectativas de que la Reserva Federal reanude el recorte de las tasas de interés la próxima semana.

* El billete verde bajó ligeramente frente al yen, situándose en 147,31 yenes tras la publicación de los datos, mientras que el euro se mantuvo estable en 1,1706. Antes de la publicación de la cifra de inflación, el dólar subía levemente frente a ambas divisas.

* Un informe del Departamento de Trabajo mostró que el Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cayó un 0,1% mensual, tras un aumento revisado a la baja del 0,7% en julio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0,3% tras el avance previamente informado del 0,9%.

* Sin embargo, el IPP avanzó un 2,6% anual en agosto, en comparación con el aumento del 3,3% previsto por los economistas encuestados por Reuters.

* "Las probabilidades de un movimiento de medio punto han aumentado, pero siguen siendo extremadamente bajas. La economía se ha desacelerado, pero no muestra señales de desplome, e incluso podría acelerarse en los próximos meses", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto.

* Con el IPP ya resuelto, los inversores se centran ahora en el índice de precios al consumidor de agosto, que se publicará el jueves. Una encuesta de Reuters mostró un IPC general del 0,3% el mes pasado y un aumento interanual del 2,9%.

* Mientras, la tensión geopolítica abundó durante la noche, extendiéndose hasta el miércoles.

* El intento de Israel de asesinar a líderes de Hamás con un ataque aéreo sobre Qatar el martes, junto con el derribo por parte de Polonia de drones que entraron en su espacio aéreo durante un ataque ruso en el oeste de Ucrania el miércoles, mantenían nerviosos a los inversores.

* El índice dólar, que compara la divisa estadounidense con otras seis, bajó ligeramente a 97,74. Ha caído un 10% este año, afectado por la caótica política comercial y fiscal estadounidense y por la creciente preocupación por la independencia de la Fed. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York y Amanda Cooper en Londres; Editado en español por Natalia Ramos y Manuel Farías)