Dólar cotiza dispar por contexto político, tensión comercial y riesgo crediticio

Por Hannah Lang y Stefano Rebaudo

20 oct (Reuters) - El dólar subía frente al yen el lunes, ya que los inversores centraban su atención en los acontecimientos políticos de Japón y la zona euro, mientras que persistía la preocupación por el riesgo crediticio en Estados Unidos.

* El yen se debilitaba después de que la conservadora de línea dura Sanae Takaichi parecía encaminarse a convertirse en primera ministra de Japón tras una decisiva votación parlamentaria el martes.

* Su previsible investidura, respaldada por una nueva coalición con el derechista Partido de la Innovación de Japón, suscita preocupación entre los inversores por la posible expansión fiscal, que podría pesar sobre la moneda.

* "Los agentes del mercado estarán muy atentos a los planes fiscales del nuevo Gobierno de coalición", dijo Lee Hardman, economista de divisas de MUFG.

* El dólar ganaba un 0,03%, a 150,535 yenes, tras tocar 151,2 más temprano en la sesión.

* El euro avanzaba un 0,06%, a US$1,1659, por la menor tensión política en Francia, aunque los inversores mantenían la cautela.

* Tras una semana turbulenta en la que algunos bancos regionales de Estados Unidos avisaron de problemas de préstamos incobrables y fraude, los inversores esperan ahora más resultados para comprobar si hay señales de dificultades más amplias en el sector.

* El índice dólar, que mide su valor en relación con una cesta de otras divisas importantes, caía un 0,047%, a 98,489 puntos. El viernes alcanzó 98,025, su nivel más bajo desde el 6 de octubre.

* "El peligro inmediato parece haber pasado, ya que los inversores están convencidos de que las quiebras, los préstamos incobrables y las acusaciones de fraude son incidentes aislados, y no parte de fallos generalizados en el sector bancario", dijo en una nota David Morrison, analista de mercado de Trade Nation. (Editado en español por Carlos Serrano)