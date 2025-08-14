Dólar cotiza estable cerca de mínimos de varias semanas ante expectativa recortes tasas Fed

Por Kevin Buckland y Lucy Raitano

TOKIO/LONDRES, 14 ago (Reuters) - El dólar estadounidense avanzaba ligeramente frente a las demás divisas principales, pero se mantenía cerca de mínimos de varias semanas ya que aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal reanudará los recortes de tasas de interés el mes que viene.

* En contra de la tendencia se situaba el yen, con el dólar tocando mínimos de tres semanas frente a la divisa nipona después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sugiriera que el Banco de Japón debe volver a subir las tasas pronto, mientras la Fed las recorta agresivamente.

* La publicación del índice de precios al productor de julio provocó una ligera alza del dólar, pero los mercados se mantuvieron estables por la mañana en Europa.

* "Es la típica vibración veraniega de los mercados. Ahora que hemos dejado atrás el IPC del martes, no hay ningún acontecimiento importante en el horizonte hasta Jackson Hole la semana que viene", dijo Michael Brown, estratega senior de Pepperstone, agregando que el mercado está enfocado en que la Fed lleve a cabo su próximo recorte de tasas en septiembre.

* La retórica de la Fed se ha vuelto en general más moderada ante las señales de enfriamiento del mercado laboral estadounidense, y ya que los aranceles del presidente Donald Trump aún no han aumentado significativamente las presiones sobre los precios.

* Los operadores ven casi segura una rebaja de tasas el 17 de septiembre, según los datos de LSEG, e incluso apuestan en torno al 7% por una reducción de medio punto.

* "Para los mercados ni siquiera es cuestión de si la Fed recorta las tasas de interés en septiembre, sino de cuánto", afirma Kyle Rodda, analista de Capital.com

* La Fed también sigue sometida a una intensa presión política para que afloje. Trump ha criticado repetidamente al jefe del banco central, Jerome Powell, por no recortar las tasas, amenazando incluso con destituirlo antes de que expire su mandato en mayo.

* El dólar cayó hasta un 0,8%, a 146,22 yenes, su nivel más bajo desde el 24 de julio, para luego cotizar con una pérdida del 0,39%. El euro cedía un 0,23% a US$1,1676, alejándose del máximo del miércoles de US$1,1730, un nivel alcanzado por última vez el 28 de julio.

* La libra caía un 0,1% frente al dólar, apoyada por los datos del PIB británico, que mostraron que la economía se ralentizó menos de lo esperado en el segundo trimestre. (Reporte de Kevin Buckland en Tokio y Lucy Raitano en Londres. Editado en español por Natalia Ramos)