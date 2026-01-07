Dólar cotiza estable mientras los inversores evalúan los datos laborales en EEUU

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 7 ene (Reuters) - El dólar cotizaba plano el miércoles frente a las principales divisas, incluidos el yen y el euro, mientras los inversores evalúan una serie de datos sobre el mercado laboral estadounidense y sus implicaciones para la política monetaria.

* Según datos del Departamento de Trabajo, las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en noviembre, mientras que las contrataciones disminuyeron, lo que sugiere que la demanda de mano de obra sigue retrocediendo.

* Datos publicados por el Instituto de Gestión y Abastecimiento (ISM) mostraron que la actividad del sector servicios estadounidense repuntó de forma inesperada en diciembre, mientras que las nóminas privadas subieron menos de lo esperado, según el informe de ADP. El viernes se conocerá el informe de nóminas no agrícolas, más exhaustivo y vigilado.

* El dólar se apreciaba un 0,06%, a 0,796 unidades, frente al franco suizo, y cedía un 0,06%, a 156,56, ante el yen.

* "La evolución del precio del dólar en estos momentos es más táctica que otra cosa, ya que sin actualizaciones firmes de la política monetaria, el movimiento que suele producirse se desvanecerá", afirmó Olivier Bellemare, de Monex Canada.

* "La atención se centrará en las cifras de empleo al final de la semana y la razón es que el mercado sigue buscando señales de inflación como un indicador más pegajoso para el posicionamiento direccional del dólar frente a sus pares", agregó.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, avanzaba un 0,04%.

* El euro bajaba un 0,03%, a 1,1684 dólares, tras caer un 0,28% el martes, ya que la inflación alemana se desaceleró más de lo esperado en diciembre, lo que llevó a los operadores a reducir levemente las apuestas sobre una subida de tasas de interés a principios de 2027.

