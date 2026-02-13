Dólar cotiza estable tras dato inflación EEUU, yen se encamina a un alza semanal

Por Amanda Cooper

LONDRES, 13 feb (Reuters) - El dólar estadounidense se mantenía prácticamente sin cambios frente a otras divisas el viernes, tras datos que mostraron un aumento de la inflación menor al esperado en enero, lo que sugiere que la Reserva Federal podría mantener estables las tasas de interés a corto plazo.

* El yen, en tanto, se encaminaba a su mayor ganancia semanal en un año.

* Los datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicados el viernes mostraron que el Índice de Precios al Consumidor subió un 0,2% el mes pasado, en comparación con una estimación del 0,3% de los economistas encuestados por Reuters.

* El euro bajaba un 0,07% a 1,1863 dólares, pero marcha hacia un alza del 0,4% en la semana. Frente al franco suizo, el dólar se debilitaba un 0,13% a 0,7684 unidades y se encaminaba a una pérdida semanal del 0,95%.

* El comportamiento del dólar refleja el posicionamiento del mercado, a la espera de nuevas señales del banco central sobre la dirección de las tasas de interés, según Olivier Bellemare, operador senior de derivados de Monex Canadá en Montreal.

* "La reacción del mercado a los datos fue, en el mejor de los casos, tímida, y los movimientos fueron principalmente tácticos", afirmó.

* El índice dólar cotizaba prácticamente estable, en 96,95 unidades, camino de perder un 0,73% en la semana.

* Mientras, el yen ha dominado la actividad en el mercado de divisas esta semana, después de que la histórica victoria electoral de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disipó las preocupaciones de algunos inversores sobre las finanzas del gobierno.

* La divisa nipona se encaminaba a una ganancia semanal del 2,64%, su mayor alza desde febrero del año pasado, aunque en el día bajaba un 0,15% a 153,08 yenes. (Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York; Reporte adicional de Amanda Cooper; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)