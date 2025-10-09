Dólar cotiza mixto; el desplome del yen cede y el euro es afectado por la política francesa

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 9 oct (Reuters) - El dólar cotizaba mixto el jueves, ya que la caída del yen japonés parece haberse agotado por el momento, mientras que el euro se veía afectado por la incertidumbre política.

* El yen alcanzó su nivel más bajo desde mediados de febrero frente al dólar, ante la preocupación de que Sanae Takaichi, la recién elegida jefa del partido gobernante de Japón, introduzca políticas más expansivas desde el punto de vista fiscal.

* Sin embargo, el yen recibía una modesta puja el jueves, mientras los operadores evaluaban cuánto margen tendrá para estimular la economía.

* "Los operadores se muestran un poco más escépticos sobre la capacidad de la administración de Takaichi para aprobar estímulos fiscales y hacer frente a los planes de ajuste del Banco de Japón", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercados de Corpay en Toronto.

* "Es un reflejo de la dinámica de la inflación subyacente en Japón. La realidad es que los hogares japoneses están pidiendo cambios porque la inflación se mantiene en niveles elevados", agregó Schamotta.

* El dólar se mantenía estable en 152,67 yenes, tras haber alcanzado 153,21 yenes, su nivel más alto desde el 13 de febrero.

* El euro, por su parte, ha caído desde que el lunes el primer ministro francés, Sebastien Lecornu, presentara su dimisión y la de su gobierno. La parálisis política ha dificultado la aprobación de un presupuesto de ajuste que buscan los inversores, cada vez más preocupados por el creciente déficit de Francia.

* La oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el miércoles que nombraría a un nuevo primer ministro en 48 horas.

* La moneda única cedía un 0,15% a US$1,1608. El índice dólar ganaba un 0,15% a 99,00 y alcanzó los 99,10, el nivel más alto desde el 1 de agosto.

* El dólar se ha visto favorecido por algunos comentarios de corte más restrictivo de los responsables de la Reserva Federal.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin subía un 0,44% hasta los 123.478,87 dólares. (Reporte adicional de Rae Wee y Amanda Cooper; editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)