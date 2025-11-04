(.)

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 4 nov (Reuters) -

El dólar tocó el martes un máximo de cuatro meses ante el euro, debido a unas divisiones en LA NACION que generaron dudas sobre la probabilidad de otro recorte de tasas de interés este año, mientras que la aversión al riesgo llevaba a los inversores a buscar refugio en la divisa estadounidense.

* Por su parte, la libra esterlina se hundió hasta un 0,7% a 1,3057 dólares después de que la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, dijo que deberá tomar "decisiones difíciles" sobre el presupuesto.

* El sentimiento general del mercado es mucho más sombrío, con las acciones a la baja y los bonos del Estado atrayendo la demanda, mientras que las divisas de refugio como el yen y el franco suizo cotizaban firmes.

* "Creo que se trata simplemente de una búsqueda de refugio a la antigua usanza", dijo Michael Brown, de Pepperstone, destacando la fortaleza tanto del dólar como del yen.

* El euro caía por quinta sesión consecutiva, un 0,3% a 1,148 dólares, su nivel más bajo desde el 1 de agosto. Frente al yen, el dólar bajaba un 0,5%, aunque la divisa japonesa se mantenía cerca de su mínimo reciente de ocho meses y medio.

* "Pese a la gran cantidad de artículos que acapara la 'muerte del dólar', sigue siendo el mejor refugio para los participantes del mercado", afirmó Brown.

* El alza del dólar era una extensión del repunte posterior a la reunión de la Fed de la semana pasada, donde el banco central recortó las tasas como se esperaba, pero el presidente del organismo, Jerome Powell, sugirió que otra reducción en diciembre no estaba garantizada.

* Las autoridades de la Fed siguieron ofreciendo opiniones contrapuestas sobre la situación de la economía y los riesgos a los que se enfrenta, en ausencia de datos económicos suspendidos debido al cierre del Gobierno.

* Los operadores valoran ahora en un 65% la posibilidad de una reducción en diciembre, frente al 94% de una semana antes, según CME FedWatch.

* Este cambio en las expectativas a corto plazo ha impulsado a la divisa estadounidense. El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, superó las 100 unidades por primera vez desde principios de agosto y se situaba en 100,17. (Reporte adicional de Amanda Cooper y Lucy Raitano en Londres, Ankur Banerjee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)