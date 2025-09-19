Dólar extiende su avance tras la decisión de tasas de la Fed

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 19 sep (Reuters) - El dólar subía el viernes, prolongando su recuperación frente a la mayoría de las principales divisas, mientras los operadores reevaluaban las perspectivas a corto plazo después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés esta semana, pero señaló que la relajación de la política monetaria sería gradual.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a seis divisas, subía el viernes un 0,3%, a 97,588 unidades.

* El índice, que había caído un 1% el lunes y el martes por las expectativas de que la Reserva Federal iniciara una rápida serie de recortes de tasas, se encamina a cerrar la semana prácticamente estable.

* La Fed efectuó un esperado recorte de tasas el miércoles, pero mostró poca urgencia por bajar rápidamente los costos de endeudamiento en los próximos meses.

* "Es realmente una semana de dos mitades", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Forex.

* Dado que el dólar ha estado bajo presión vendedora en los días previos a la decisión de la Fed, la divisa estadounidense podría tener margen para repuntar aún más.

* "Lo que decimos a nuestros clientes es que se trata de un movimiento contra tendencia. Si tienen que vender dólares, en breve tendrán un nivel mejor", dijo Chandler.

* La libra esterlina caía el viernes después de que el endeudamiento británico superó las previsiones oficiales, complicando aún más las perspectivas fiscales del país, mientras que el yen se fortaleció después de que el Banco de Japón mantuvo estables las tasas, pero reveló divisiones en el consejo.

* La divisa bajaba un 0,5%, a US$1,3492, encaminándose a su mayor caída en dos días desde finales de julio.

* El dólar bajaba alrededor de un 0,1% frente a la divisa japonesa, a 147,85 yenes. (Reporte de Gregor Stuart Hunter; Sara Rossi. Edición en español de Javier López de Lérida)