Dólar registra peor semana desde julio ante inminente baja de tasas en EEUU

NUEVA YORK, 28 nov (Reuters) - El dólar cerró el viernes la semana con su peor rendimiento desde finales de julio, mientras los inversores elevan sus apuestas a que la Reserva Federal volverá a recortar las tasas de interés en diciembre.

* Una interrupción debida de la actividad en los centros de datos CyrusOne de CME Group, por un problema de refrigeración, detuvo el comercio en su plataforma de divisas, de los futuros de acciones y de las materias primas. A las 13:35 GMT, la negociación se había reanudado, después de más de 11 horas de caída, según datos de LSEG.

* El dólar ha caído esta semana, ya que los operadores creen que el debilitamiento de los datos laborales provocará más recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, a pesar de que muchos responsables de política monetaria han expresado su preocupación por la todavía alta inflación.

* "Parece que la serie de publicaciones posteriores al cierre ha sido en general floja (...) los datos en general se inclinan definitivamente hacia un recorte", dijo Eric Theoret, estratega de divisas de Scotiabank en Toronto.

* Los futuros de los fondos de la Reserva Federal de Estados Unidos están valorando una probabilidad implícita del 87% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 9 y 10 de diciembre, muy por sobre las expectativas de hace una semana.

* El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, caía un 0,09%, a 99,44 unidades, para registrar una pérdida semanal del 0,61%, la mayor desde el 21 de julio.

* El euro subía un 0,06%, a 1,1602 dólares, mientras que el yen japonés se fortalecía un 0,14%, a 156,09 unidades por dólar.

* La libra esterlina, en tanto, cotizaba casi sin cambios en 1,3237 dólares para registrar su mejor resultado semanal desde principios de agosto, con un alza del 1,09%, después de que la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, revelara esta semana su esperado presupuesto.

