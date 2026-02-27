Dólar registra su primer avance mensual desde octubre

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 27 feb (Reuters) - El dólar registró el viernes su primera ganancia mensual desde octubre, aunque un repunte anterior a partir de datos de precios al productor más altos de lo esperado para enero se desvaneció a medida que los operadores ajustaban posiciones para fin de mes y antes del fin de semana.

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0,5% el mes pasado, tras avanzar un 0,4% revisado a la baja en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0,3% tras el aumento del 0,5% registrado en diciembre.

"Existe una profunda inquietud en los mercados sobre la inflación y el crecimiento en lo que va de 2026", dijo Adam Button, analista jefe de divisas de investingLive. "Existe la expectativa de que la inflación se moderará, pero eso no se refleja en las cifras".

Sin embargo, debajo de la cifra principal hubo señales de mejora, dijo Chris Low, economista jefe de FHN Financial.

“Si bien el aumento general del IPP fue alarmantemente grande, la presión provino de los servicios comerciales, una categoría que, según la BLS, se calcula de una manera que no captura las verdaderas variaciones de precios en tiempo real”, dijo Low en un informe.

“Por lo demás, hay indicios de moderación de precios”, agregó.

El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, cayó un 0,12% a 97,61 unidades, y el euro subió un 0,18%, a 1,1897 dólares.

* El índice dólar se encamina hacia una ganancia mensual del 0,47%, su primer aumento mensual desde octubre. El euro va camino de registrar una pérdida del 0,25%, su primer mes a la baja desde octubre.

* Frente al yen japonés, el dólar se debilitó un 0,1% a 155,95 unidades. La moneda estadounidense se encamina hacia una ganancia del 0,78% frente al yen este mes.

* Los representantes de Estados Unidos e Irán avanzaron el jueves en las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, informó el mediador Omán, pero no hay indicios de un progreso que pueda evitar posibles ataques estadounidenses en medio de una enorme concentración militar.

* La libra esterlina cayó un 0,02%, a 1,3478 dólares, y se encaminaba a romper tres meses consecutivos de ganancias con una baja del 1,53% en febrero. (Reporte de Karen Brettell, reporte adicional de Rae Wee en Singapur. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)