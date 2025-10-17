Dólar registra una pérdida semanal, con inversores inquietos por comercio y bancos EEUU

Por Chibuike Oguh y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 17 oct (Reuters) - El dólar registró una pérdida semanal el viernes frente a las principales divisas, ya que la preocupación por la tensión comercial y los indicios de crecientes riesgos para los bancos regionales estadounidenses llevaron a los inversores hacia monedas de refugio como el franco suizo y el yen.

* El cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos también ha detenido la publicación de datos macroeconómicos, lo que ha dejado a los inversores con menos certeza de lo habitual sobre lo que sucede con la economía.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su propuesta de imponer un arancel del 100% a los bienes procedentes de China no sería sostenible, pero culpó a Pekín de un estancamiento en las conversaciones comerciales.

* Trump también confirmó que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur, en un intento por aliviar la tensión comercial.

* "Hay un poco de ventas de dólares como activo refugio", dijo Steve Englander, jefe global de investigación de divisas G10 de Standard Chartered.

* "Creo que las noticias sobre China, que se han retirado en parte pero no totalmente, y las noticias sobre los bancos regionales y el crédito en general están perjudicando al dólar", añadió.

* El dólar cayó a su menor nivel frente al franco suizo en un mes, mientras que el yen borró las ganancias previas después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, habló de los factores que podrían llevar a un alza de tasas este mes.

* Contra el yen, el dólar cotizaba estable en 150,49 unidades, para registrar una baja semanal.

* El dólar caía un 0,08%, a 0,7925 francos suizos, cayendo a su nivel más bajo desde mediados de septiembre, para registrar su mayor pérdida semanal desde junio.

* El euro bajaba un 0,17%, a US$1,16678, para sumar su mayor avance semanal frente al dólar en nueve semanas.

* El índice del dólar, que sigue la evolución de la divisa estadounidense frente a otras seis, registró una caída del 0,43% esta semana, aunque subió un 0,17% en el día, a 98,43 unidades. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)