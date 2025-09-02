Dólar repunta mientras la libra y el yen caen, los bonos y las nóminas en el punto de mira

Por Jaspreet Kalra y Alden Bentley

NUEVA YORK/MUMBAI, 2 sep (Reuters) -

La libra esterlina y el yen japonés caían el martes ante la creciente preocupación de los inversores por las finanzas públicas, lo que permitió al dólar recuperar terreno, mientras los operadores esperaban el informe de empleo de Estados Unidos del viernes en busca de señales.

* La renovada presión sobre los mercados de deuda, con los costes de los préstamos británicos a 30 años subiendo a sus niveles más altos desde 1998, se extendió a los mercados de divisas, mientras que el oro alcanzó nuevos máximos históricos.

* Vassili Serebriakov, estratega de divisas de UBS en Nueva York, afirmó: "Los acontecimientos negativos fuera de Estados Unidos son probablemente los que están impulsando el mercado hoy, en términos de fortaleza del dólar".

* Los datos sobre las nóminas estadounidenses que se publican el viernes determinarán probablemente la trayectoria del dólar en las próximas semanas, añadió.

* La libra esterlina caía a su nivel más bajo en tres semanas y media, con un descenso del 1,07% hasta US$1,3398. El dólar avanzaba un 0,73% hasta los 148,25 yenes, alcanzando su nivel más alto frente a la divisa japonesa desde el 1 de agosto.

* El euro caía un 0,43% hasta US$1,1659.

* Mientras que las preocupaciones sobre los problemas fiscales en el extranjero fueron los principales impulsores de la reapertura de los mercados estadounidenses tras el festivo del Día del Trabajo, los mercados también se centraron en el fallo del tribunal de apelaciones de Estados Unidos a última hora del viernes, que declaró ilegales la mayoría de los aranceles del presidente Donald Trump.

* El tribunal dividido permitió que los aranceles se mantuvieran hasta el 14 de octubre para dar a la administración la oportunidad de presentar una apelación ante el Tribunal Supremo.

* Además, el Congreso de Estados Unidos regresa el martes cuando queda menos de un mes para mantener financiadas las agencias federales y evitar un cierre parcial del Gobierno.

* Frente a una cesta de divisas principales, el dólar subía un 0,58% hasta 98,21.

* Los mercados monetarios están valorando actualmente en un 91% la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas en 25 puntos básicos este mes, pero estas apuestas podrían ser puestas a prueba por los datos económicos de Estados Unidos que se publicarán esta semana.

(Editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)