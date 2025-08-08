Dólar repunta pero se encamina a caída semanal tras nominación de Trump para la Fed

Por Jaspreet Kalra y Lucy Raitano

SINGAPUR/LONDRES, 8 ago (Reuters) - El dólar se fortalecía levemente el viernes, pero se encaminaba a una caída semanal, ya que la elección temporal del presidente Donald Trump para un gobernador suplente de la Fed avivó las expectativas de una elección moderada para reemplazar al presidente Jerome Powell cuando termine su mandato.

* El yen se debilitó un 0,4% frente al dólar, hasta 147,740 yenes. El dólar también subía un 0,17% frente al euro, hasta US$1,1645 y se fortalecía un 0,2% frente al franco suizo, hasta 0,8077 francos.

* Ante la preocupación por el debilitamiento de la economía estadounidense, especialmente en el mercado laboral, que alimenta las especulaciones sobre un recorte de las tasas de la Reserva Federal, el dólar bajaba un 0,6% en lo que va de semana frente a una cesta de pares. En el día, el índice dólar subía un 0,27%, hasta 98,239 dólares.

* Los mercados están centrados en la nominación por parte de Trump del presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar un puesto recién vacante en la Fed, mientras la Casa Blanca busca un ocupante permanente. Miran sustituye a la gobernadora Adriana Kugler tras su sorpresiva dimisión la semana pasada.

* "En muchos sentidos refuerza lo que ya sabíamos, que es que ahora estamos ante una Fed mucho más política y mucho menos independiente", dijo Michael Brown, estratega senior de investigación de Pepperstone.

* "Todos esperamos que en la reunión del FOMC de septiembre y en cualquier reunión a la que asista después (Miran) se muestre muy moderado y presione para lograr grandes recortes de tasas, y que eso se materialice porque el presidente se lo ha pedido", dijo Brown.

* Aunque los inversores siguen preocupados por la independencia y credibilidad del banco central estadounidense tras las reiteradas críticas de Trump por no recortar las tasas de interés, algunos analistas consideran improbable que el nombramiento de Miran tenga un impacto material.

* "Todavía mantenemos que la independencia del banco central va a estar intacta", dijo Raisah Rasid, estratega de mercado global de J.P. Morgan Asset Management en Singapur.

Espera que el Banco Central se centre en los datos entrantes y la salud general de la economía estadounidense.

* Los mordaces ataques de Trump a Powell y la probabilidad de que el próximo presidente de la Reserva Federal sea un 'dovish' han pesado sobre el dólar esta semana, aunque Trump ha retirado recientemente sus amenazas de destituir a Powell antes de que termine su mandato el 15 de mayo.

* La atención de los inversores se centrará ahora en los datos sobre la inflación de los precios al consumo en Estados Unidos de la próxima semana y economistas encuestados por Reuters esperan que el IPC subyacente intermensual haya subido hasta el 0,3% en julio.

* Los datos ofrecerán pistas sobre si se están materializando las presiones sobre los precios impulsadas por los aranceles y marcarán la senda de la política monetaria de la Reserva Federal. (Jaspreet Kalra y Ankur Banerjee en Singapur, y Lucy Raitano en Londres. Edición de Toby Chopra y Mark Potter)