Dólar repunta tras fuerte baja antes de datos inflación EEUU

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 9 sep (Reuters) -

El dólar se apreció frente a la mayoría de las divisas el martes, excepto frente al yen, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior, ya que los inversores consolidaron sus posiciones antes de informes clave de inflación de esta semana.

* Los datos de inflación de precios al productor en Estados Unidos se publicarán el miércoles, seguidos del índice de precios al consumidor el jueves. Las cifras serán el centro de atención para evaluar el impacto de los aranceles en los precios de la mayor economía del mundo.

* El dólar cayó brevemente tras un informe que mostró revisiones a la baja de casi un millón de empleos menos respecto a las estimaciones gubernamentales previas para el período de abril de 2024 a marzo de 2025.

* Los datos sugirieron un mercado laboral mucho más débil que lo que mostraron las cifras iniciales en el período de 12 meses.

* En las operaciones de la tarde, el euro cayó un 0,5% frente al dólar, a US$1,1707, respaldando un alza del 0,4% de índice dólar, a 97,78. Más temprano, el índice cayó a un mínimo de siete semanas. Frente al franco suizo, el dólar subió un 0,6%, a 0,7976 francos, tras haber tocado su menor nivel en seis semanas.

* Si bien el dólar se apreció el martes, Elias Haddad, estratega senior de mercados de Brown Brothers Harriman en Londres, dijo que el asunto principal en este momento es que el reciente giro hacia una política monetaria más expansiva de la Reserva Federal "llevará al dólar a nuevos mínimos cíclicos".

* Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que las cifras de nóminas se revisaron a la baja en 911.000 puestos de trabajo en los 12 meses hasta marzo. Según Action Economics, la revisión a la baja fue la mayor registrada.

* "Lo único que crece más rápido que el escepticismo sobre el crecimiento del empleo es la presión sobre la Reserva Federal para que finalmente introduzca algunos recortes en las tasas de interés, porque no hay nada más indicativo de enfriamiento económico que el hecho de que los puestos de trabajo se conviertan en historias de fantasmas", dijo Michael Ashley Schulman, director de inversiones de Running Point.

Por otro lado, la libra esterlina cayó un 0,5%, a US$1,3521.