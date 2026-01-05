Dólar retrocede con mercados enfocados en datos EEUU, desestiman Venezuela

Por Chibuike Oguh y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 5 ene (Reuters) -

El dólar retrocedió el lunes desde un máximo de casi cuatro semanas frente a las principales divisas, ya que los operadores centraron su atención en una serie de datos económicos clave de Estados Unidos esta semana en busca de pistas sobre las perspectivas de la política monetaria. * Los mercados pasaron en gran medida por alto los acontecimientos en Venezuela, tras la incursión de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. * El informe mensual de empleo de Estados Unidos, que se publicará el viernes, será clave para determinar las expectativas sobre las perspectivas de la política monetaria, un factor posiblemente más importante para el dólar. * El dólar revirtió sus ganancias y bajó un 0,16% frente al franco suizo, a 0,79135 francos. El euro, en tanto, se recuperó de las pérdidas en las primeras operaciones y subió un 0,05% a 1,17265 dólares.

* "El dólar cayó frente a las principales divisas en diciembre, pero realmente tocó fondo en Navidades, por lo que creo que vamos a tener una corrección al alza del dólar antes de los datos de empleo del viernes", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex LLC. * La actividad manufacturera de Estados Unidos se contrajo más de lo esperado en diciembre, extendiendo su caída a 10 meses consecutivos. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) informó el lunes que los nuevos pedidos volvieron a caer y que los costos de los insumos siguieron aumentando, a medida que el sector continúa soportando las consecuencias de los aranceles de importación de Trump.

* "Creo que entre los datos de empleo del viernes, el IPC de la semana que viene, la producción industrial y las ventas minoristas, no harán más que impulsar el mensaje de que la economía estadounidense no se está deteriorando más y la Reserva Federal se mantendrá a la espera hasta el primer trimestre", dijo Chandler.

* El índice dólar subió a su nivel más alto desde el 10 de diciembre, pero luego descendió y perdió un 0,3% a 98,262. El índice cayó un 1,2% en diciembre, su peor resultado desde agosto. Los operadores esperan dos recortes de tasas en Estados Unidos este año, según cálculos de LSEG basados en futuros. (Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York; Reporte adicional de Kevin Buckland en Tokio; Editado en español por Ricardo Figueroa)