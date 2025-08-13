Dólar se debilita ante la expectativa de un recorte de las tasas de la Fed

Por Saqib Iqbal Ahmed y Joice Alves

NUEVA YORK, 13 ago (Reuters) -

El dólar caía por segunda sesión consecutiva el miércoles, un día después de que una lectura de la inflación de Estados Unidos aumentara las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal el próximo mes, y la renovada presión del presidente Donald Trump por tasas más bajas se sumó a la venta masiva.

* El índice dólar, que mide la divisa frente a una cesta de pares, cayó un 0,2% a 97,81, su mínimo desde el 28 de julio, ampliando su caída del 0,5% del martes.

* Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron marginalmente en julio, según mostraron los datos del martes, en línea con las previsiones y dado que la repercusión de los aranceles generalizados de Trump en los precios de los bienes ha sido limitada hasta ahora.

* Según los datos de LSEG, los inversores contaban con un 98% de probabilidades de que el banco central bajara los tasas el mes que viene.

* El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, abogó por una "serie de recortes de tipos" y dijo que la Fed podría iniciar la política de relajación de tipos con un recorte de 50 puntos básicos.

* El día anterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha criticado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no relajar los tipos antes, había aumentado la presión sobre la Fed.

* La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente estaba considerando una demanda contra Powell en relación con su gestión de las renovaciones en la sede del banco central en Washington.

* "Creo que hay una presión bastante significativa sobre la Fed desde el lado político de Washington para que se ponga en marcha con los tipos de interés", dijo Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank.

* La debilidad del dólar apoyaba al euro y a la libra esterlina. La moneda única subió por última vez un 0,3%, hasta US$1,1705, alcanzando brevemente su nivel más alto desde el 28 de julio. Del mismo modo, la moneda británica subió un 0,5% a US$1,3572, alcanzando brevemente su nivel más alto desde el 24 de julio.

* En criptomonedas, el ether alcanzaba un máximo de casi cuatro años de US$4734,47.

(Reporte de Joice Alves y Rae Wee; edición de Kate Mayberry y Giles Elgood. Editado en español por Natalia Ramos y Juana Casas)