LA NACION

Dólar se debilita ante señales contradictorias sobre el calendario de Trump para Oriente Medio

Dólar se debilita ante señales contradictorias sobre el calendario de Trump para Oriente Medio
Dólar se debilita ante señales contradictorias sobre el calendario de Trump para Oriente MedioMark Schiefelbein - AP

(.)

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 10 mar (Reuters) - El dólar bajaba el martes, ya que los inversores volvían a evaluar el conflicto en Oriente Medio, que se está agravando, con la preocupación de que el optimismo reciente sobre una resolución rápida podría ser prematuro.

* El billete verde se apreciaba después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron un alza de los precios del petróleo, pero los operadores dijeron que el mercado podría haber reaccionado de forma exagerada a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el fin del conflicto antes de lo esperado.

* Trump contrarrestó esos comentarios diciendo también que la guerra podría prolongarse, y el martes Irán sufrió los bombardeos más intensos desde el inicio del conflicto.

* "Es evidente que los participantes se lanzaron por todo en la operación de 'esperanzas y sueños' ayer por la tarde/noche, tras los comentarios del presidente Trump de que el conflicto podría llegar pronto a su fin", afirmó Michael Brown, estratega de investigación sénior de Pepperstone en Londres.

* "Pero el hecho de que eso no haya ido seguido de ninguna acción en términos de avanzar hacia una 'salida' o tomarla probablemente esté presionando bastante esa visión", añadió.

* El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de seis divisas, cedía un 0,1%, a 98,74 unidades.

* El euro cotizaba estable a 1,16318 US$, tras tocar un mínimo de más de tres meses, 1,1505 US$, en la sesión anterior. El dólar ganaba un 0,1% frente a su par japonés, a 157,785 yenes.

* La libra esterlina mejoraba un 0,1%, a 1,3465 US$, ya que las esperanzas de una distensión en el conflicto de Oriente Medio aliviaban las preocupaciones sobre la inflación en la economía británica, dependiente de las importaciones.

(Reporte de Niket Nishant y Jiaxing Li; escrito por Jiaxing Li y Tom Westbrook. Editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)

Reuters
Conforme a
The Trust Project