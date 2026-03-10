Dólar se debilita ante señales contradictorias sobre el calendario de Trump para Oriente Medio

(.)

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 10 mar (Reuters) - El dólar bajaba el martes, ya que los inversores volvían a evaluar el conflicto en Oriente Medio, que se está agravando, con la preocupación de que el optimismo reciente sobre una resolución rápida podría ser prematuro.

* El billete verde se apreciaba después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron un alza de los precios del petróleo, pero los operadores dijeron que el mercado podría haber reaccionado de forma exagerada a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el fin del conflicto antes de lo esperado.

* Trump contrarrestó esos comentarios diciendo también que la guerra podría prolongarse, y el martes Irán sufrió los bombardeos más intensos desde el inicio del conflicto.

* "Es evidente que los participantes se lanzaron por todo en la operación de 'esperanzas y sueños' ayer por la tarde/noche, tras los comentarios del presidente Trump de que el conflicto podría llegar pronto a su fin", afirmó Michael Brown, estratega de investigación sénior de Pepperstone en Londres.

* "Pero el hecho de que eso no haya ido seguido de ninguna acción en términos de avanzar hacia una 'salida' o tomarla probablemente esté presionando bastante esa visión", añadió.

* El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de seis divisas, cedía un 0,1%, a 98,74 unidades.

* El euro cotizaba estable a 1,16318 US$, tras tocar un mínimo de más de tres meses, 1,1505 US$, en la sesión anterior. El dólar ganaba un 0,1% frente a su par japonés, a 157,785 yenes.

* La libra esterlina mejoraba un 0,1%, a 1,3465 US$, ya que las esperanzas de una distensión en el conflicto de Oriente Medio aliviaban las preocupaciones sobre la inflación en la economía británica, dependiente de las importaciones.

(Reporte de Niket Nishant y Jiaxing Li; escrito por Jiaxing Li y Tom Westbrook. Editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)