Dólar se debilita mientras inversores se asustan por acción de Trump contra la Fed

Por Laura Matthews y Jaspreet Kalra

NUEVA YORK/MUMBAI, 26 ago (Reuters) - El dólar caía el martes, ya que la medida sin precedentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anunciar el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook renovó las preocupaciones sobre la independencia de la institución.

* El euro subía un 0,37%, a US$1,1664, y la libra esterlina, un 0,24%, a US$1,3486. Frente al yen, el dólar bajaba un 0,13%, a 147,57 unidades, y ante el franco suizo restaba un 0,24%, a 0,804 unidades.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, restaba un 0,33%, a 98,15 unidades.

* Trump anunció el cese de Cook por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, un paso que podría poner a prueba los límites del poder presidencial sobre la Fed. En respuesta, Cook dijo que Trump no tiene autoridad para despedirla del banco central y no dimitirá.

* El anuncio de Trump sorprendió a los mercados, pero la reacción era relativamente moderada, con los inversores atrapados entre las preocupaciones sobre la injerencia en la política monetaria y los beneficios para los mercados.

* "El ruido que rodea el intento de Trump de destituir a la gobernadora Cook ha dejado a los mercados en gran medida impasibles", dijo Karl Schamotta, de Corpay en Toronto.

* El mercado apenas variaba tras unos datos de bienes duraderos y de confianza del consumidor mejores de lo esperado.

* Trump ha reprendido varias veces al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés, pero dejó de amenazar con despedirlo antes del final de su mandato en poco menos de nueve meses. Los operadores ven ahora un 86% de probabilidades de un recorte de tasas en septiembre.

(Editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)