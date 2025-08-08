Dólar se encamina a pérdida semanal ante las expectativas de una Fed expansiva

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 8 ago (Reuters) -

El dólar se fortalecía el viernes, pero se dirigía a una caída semanal, ya que el debilitamiento de los datos económicos lleva a los operadores a valorar la probabilidad de más recortes de tasas este año, mientras los inversores evalúan las nominaciones del presidente estadounidense Donald Trump a la Reserva Federal.

* El dólar ha caído desde que el informe de empleo de la semana pasada para julio mostró que los empleadores agregaron menos empleos de lo esperado durante el mes, mientras que las ganancias de empleos de meses anteriores también se revisaron fuertemente a la baja.

* Otros datos, como el debilitamiento del mercado inmobiliario y los datos del sector servicios, también apuntan a una ralentización de la economía.

* Trump, por su parte, dijo el jueves que nominará al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar los últimos meses de un puesto vacante en la Fed, mientras la Casa Blanca busca una incorporación permanente a la junta de gobierno del banco central y continúa su búsqueda de un nuevo presidente de la Fed.

* Bloomberg News informó el jueves de que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, que votó a favor de un recorte de tasas en la última reunión de la Fed, se perfila como uno de los principales candidatos para ser el próximo presidente del banco central cuando el mandato de Jerome Powell finalice en mayo.

* "Carga el FOMC con personas que presumiblemente son un poco más favorables a bajar las tasas de interés", dijo Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank en Toronto.

* "La impresión es que la Reserva Federal se inclina por recortar las tasas de interés probablemente un poco más rápido de lo que esperaban los mercados, desde luego antes de la semana pasada. Y tal vez incluso se especule con que la Fed podría recortar los tipos de forma un poco más agresiva de lo que esperábamos".

* Los operadores ven ahora un 91% de probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed, y están poniendo en precio 58 puntos básicos en recortes para finales de año.

* El índice del dólar subió el viernes, lo que, según Osborne, fue probablemente una consolidación, sin noticias frescas que impulsaran la dirección. El índice subía un 0,22% en el día, hasta 98,19.

El euro cayó un 0,08% hasta 1,1656 dólares.

* Frente al yen japonés, el dólar se apreciaba un 0,43% hasta 147,73.

* Los responsables políticos del Banco de Japón debatieron la probabilidad de reanudar las subidas de las tasas de interés, y uno de ellos señaló la posibilidad de una subida este año, según mostró un resumen de las opiniones de la reunión de julio, lo que aumenta la posibilidad de una subida a corto plazo de los costes de endeudamiento.

* La libra esterlina apenas varió en el día, tras haber tocado antes un máximo de dos semanas de 1,3453 dólares. El jueves, el Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés, pero sólo por un estrecho margen de 5 votos a favor y 4 en contra, lo que demuestra la falta de convicción en su tendencia a la relajación.

* En criptodivisas, el bitcoin cayó un 0,43% hasta los 116.741 dólares.

(Jaspreet Kalra y Ankur Banerjee en Singapur, y Lucy Raitano en Londres. Edición de Toby Chopra y Mark Potter, Editado en español por Natalia Ramos y Juana Casas)